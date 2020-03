129 ügyben indítottak nyomozást a hatóságok a betegségek leküzdésének meghiúsítása miatt – jelentette be vasárnap a Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS).



A rendőrség 520 szankciót rótt ki a lakhelyi elszigeltség/karantén be nem tartása miatt.



A külügy tájékoztatása szerint ez idáig 43 külföldön élő román állampolgárnál mutatták ki a vírust, közülük 33-an Olaszországban, négyen Spanyolországban, ketten Namíbiában, a többiek pedig Luxemburgban, Írországban, Tunéziában és Franciaországban tartózkodnak.



Az új koronavírus-járvány megjelenése óta 8 külföldön élő román állampolgár halt meg: heten Olaszországban és egy személy Franciaországban, tájékoztat még a GCS.



A csoport ismét felhívja a polgárok figyelmét, hogy kizárólag hivatalos forrásokból tájékozódjanak, ugyanakkor emlékeztet, hogy a 0800.800.358-as zöldszámon is kérhetnek információkat a koronavírussal kapcsolatban. A zöldszám nem sürgősségi szám, ez csak a tájékoztatást szolgálja - nyomatékosítják.



A külföldön élő román állampolgárok a +4021.320.20.20 számon érdeklődhetnek a témáról.



Európában összesen 121.061 esetről érkezett jelentés március 22-éig. A legtöbb koronavírusos beteg Olaszországban, Franciaországban, Németországban, Spanyolországban és az Egyesült Királyságban van. (agerpres)



