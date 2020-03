Azonnali karantén alá helyezték a sepsiszentgyörgyi megyei kórház három osztályát

A koronavírus terjedésének megfékezése érdekében a Kovászna Megyei Közegészségügyi Igazgatóság vasárnap karantént rendelt el a Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház Szülészet-Nőgyógyászat Osztályán, az Újszülött Osztályon és a szülőszobában – áll a Kovászna Megyei Kormányhivatal közleményében.







A fenti osztályokra beutalt betegek a karantén idejére az intézményben maradnak, orvosi felügyelet alatt. Jelen pillanatban nincsenek a koronavírussal való fertőzésre utaló tünetei sem a betegeknek, sem az orvosi személyzetnek. A Kovászna Megyei Közegészségügyi Igazgatóság mintát vett és a továbbiakban is mintát fog venni az érintett személyektől, az érvényben lévő előírások szerint.



A vezetőség a következő intézkedéseket vezette be:

− minden pácienst, akiket a fent említett osztályokon fogadnának, beleértve a sürgősségi eseteket is, átirányítják a Kézdivásárhelyi Városi Kórházba

− mától kezdve az intézetbe átfogó járványügyi vizsgálatot indítottak, ami legkevesebb 48 órát tart

− a kórház azonnali fertőtlenítése



A közleményben felhívták azoknak a figyelmét, akik a közelmúltban kapcsolatba kerültek az említett részlegek dolgozóival, akár a kórházban, akár a magánrendelőkben, hogy maradjanak 14 napig otthoni elkülönítésben és hívják a hatóságok által megadott alábbi telefonszámokat, akkor is, ha nem észlelik magukon a betegség tüneteit:

Kovászna Megyei Készenléti Felügyelőség: 0755 740 427

Kovászna Megyei Közegészségügyi Igazgatóság: 0757 354 074, 0749 038 675, 0751 297 992, 0751 041 426.



Az osztályok lezárására azt követően került sor Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsa elnökének Facebookos bejegyzése alapján, hogy a kórház egyik alkalmazottjának pozitív lett a koronavírus-tesztje.







Update: A bejelentés kapcsán hatalmas a felháborodás a kommentelők körében, Antal Árpád polgármester egy újabb bejegyzésben próbálja csitítani a kedélyeket és hangsúlyozza, hogy "ezekben a nehéz időkben nem hibásokat kell keresnünk, hanem megoldást!".







A Mediafax azt írja az esetről, hogy egy nemrég Ausztriában sízni járt orvosról van szó, akinek a tesztje pozitív lett, és a vele kapcsolatban álló három másik orvos esetében pedig most várják az eredményt, addig pedig otthoni elkülönítésbe kerültek. Az orvosok az elmúlt időszakban több mint 100 beteget vizsgáltak meg.



