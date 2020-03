Másodfokú, havazásra és hóviharra vonatkozó riadó szerda reggelig 12 megyében

Másodfokú (narancssárga jelzésű), havazásra és hóviharra vonatkozó, szerda reggelig érvényes riasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) Olténiára, Munténia nyugati részére, a Bánság déli részére és a Déli-Kárpátokra.



A meteorológusok szerint március 23-án 2 órától kezdődően március 25-én 10 óráig időszakosan sűrű havazás várható (30-50 liter/négyzetméter) és jelentős hóréteg rakódik le.



A szél is megerősödik, 40-55 km/órás sebességgel fog fújni, Olt és Teleorman megye hegyvidékén, illetve Vâlcea és Argeş megye déli részében a széllökések sebessége eléri a 60-70 kilométert óránként, hóviharokat idézve elő és jelentősen csökkentve a látási viszonyokat.



A következő 12 megyére érvényes a riasztás: Hunyad, Fehér, Szeben, Brassó, Argeş, Teleorman, Olt, Vâlcea, Gorj, Dolj, Mehedinţi és Krassó-Szörény.



A meteorológusok ugyanakkor sárga jelzésű, erős szélfúvásra (50-60 km/óra) és havazásra vonatkozó riasztásokat is kiadtak, amelyek a Keleti-Kárpátokat, az Erdélyi-szigethegységet, Erdély déli részét érintik. A magas hegyvidéki zónában a széllökések sebessége meghaladhatja a 70-90 kilométert is óránként. Dobrudzsában és Munténia keleti részében a megerősődő szél mellett vegyes csapadékra kell számítani. (agerpres)



Nyitókép: pexels

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!