Az élelmiszerpiacok továbbra is nyitva tartanak, hogy a hazai termelőknek legyen ahol értékesíteniük zöldségeiket és gyümölcseiket, a lakosságnak pedig legyen lehetősége friss, helyi termékeket vásárolni - közölte hétfőn a Romániai Piacigazgatóságok Egyesülete (AAPR).



Az összesen 32 intézményt és gazdasági társaságot tömörítő AAPR illetékesei szerint fontos, hogy az élelmiszerpiacok tartsanak nyitva, ellenkező esetben ugyanis a mezőgazdasági termelők kénytelenek lesznek eldobni terményeiket.



Az egyesület elnöke, Ioan Teodor Birţ hangsúlyozza, a hétvégén ismertetett, a koronavírus terjedését fékezni hivatott intézkedéseket tartalmazó katonai rendelet célja az alapszükségleti cikkek beszerzésére korlátozni az emberek mozgását. Mivel a nagyobb városokban több élelmiszerpiac is működik, az embereknek nem kell nagy távolságokat megtenniük azért, hogy bevásároljanak, tehát nem nő ezáltal a vírus terjesztésének kockázata - érvelt az elnök.



A helyi termelőknek fenntartott helyiségek mellett nyitva tartanak az élelmiszerpiacokon az élelmiszerboltok, a gyógyszertárak és az állatpatikák is.



"A helyiségeket továbbra is fertőtlenítjük, meghozzuk a hatóságok által elrendelt intézkedéseket, és tájékoztattuk a termelőket is a betartandó intézkedésekről. A vásárlókat arra kérjük, kerüljék a csoportba tömörülést" - tette hozzá Ioan Teodor Birţ.



Adrian Oros mezőgazdasági miniszter szintén azt hangsúlyozta egy vasárnap esti Facebook-videoüzenetben, hogy az élelmiszerpiacoknak továbbra is működniük kell, a szupermarketekre vonatkozó eljárások és intézkedések betartásával.



Gazdasági miniszter: Szükségtelen az otthoni élelmiszerkészletek felhalmozása



Szükségtelen az otthoni élelmiszerkészletek felhalmozása, "mert nem közeleg háború" - hívja fel a figyelmet Virgil Popescu gazdasági miniszter, hangsúlyozva, hogy az élelmiszerellátás elsődleges fontosságú, ezt nem korlátozták a hatóságok.



A tárcavezető a Realitatea TV vasárnapi műsorában rámutatott, egyértelmű, hogy az emberek megijedtek a koronavírus-járványtól, és próbálnak minél több élelmiszert beszerezni, ez azonban csak pazarláshoz vezet. Az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) már kilátásba helyezte, hogy ha ez így folytatódik, középtávon élelmiszerválsággal nézhetünk szembe - tette hozzá.



„Meggyőződésem, hogy a következő kormányüléseken a mezőgazdasági miniszter ismertetni fogja a romániai helyzettel kapcsolatos adatokat, addig is azonban nem tehetünk mást, mint felhívni a lakosság figyelmét arra, hogy ne halmozzák túl élelmiszerkészleteiket, mert nem közeleg háború, nem történik semmi, az üzletek a helyükön maradnak, és bármikor kimehetnek vásárolni. Nem értem, miért kell bepánikolni és 30 napra elegendő készletet felhalmozni. (...) Az élelmiszerellátás prioritást képez, és egyik országban sem korlátozták ezt” - fogalmazott a miniszter. (agerpres)



Nyitókép: National

