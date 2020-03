Négyre emelkedett a koronavírus-fertőzésben elhunytak száma Romániában

Egy 72 éves Suceava megyei nő a koronavírus-járvány negyedik romániai áldozata. A nő halálának hírét hétfőn jelentették be a hatóságok. Az elhunyt a fertőzés mellett több más krónikus betegségekben is szenvedett (cukorbetegség, szív- és érrendszeri megbetegedések).



A hatóságoknak nincs tudomása arról, hogy a nő járt volna külföldön, vagy érintkezett volna más bizonyítottan fertőzött személlyel.



Romániában vasárnap regisztrálták az első három halálesetet, amelyek a járvány miatt következtek be. Az ország határain kívül eddig 8 román állampolgár halt bele a fertőzésbe, ebből 7-en Olaszországban, egy személy pedig Franciaországban halt bele a fertőzésbe.



Nyitókép: Digi24.ro



Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!