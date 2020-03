A családorvosok kivizsgálás nélkül is írhassanak ki gyógyszereket, kéri egy PSD-s szenátor

Olyan sürgősségi rendelet elfogadását kéri a kormánytól Florian Bodog szociáldemokrata párti szenátor, amely lehetővé tenné a családorvosok számára, hogy kivizsgálás nélkül is írjanak ki gyógyszereket.



Hétfői Facebook-bejegyzésében a PSD-s törvényhozó azt írja, a kormánynak kötelessége valós intézkedéseket hozni annak érdekében, hogy megvédje a koronavírus elleni küzdelem kulcsszereplőit. "Itt az egészségügyi személyzetre és természetesen a családorvosokra gondolok, hiszen az állami hatóságok ajánlásai értelmében szükség esetén első körben velük kell felvennünk a kapcsolatot" - fogalmaz.



Bodog ugyanakkor hozzáteszi, emellett az idős embereknek, a krónikus betegeknek is segítségre és védelemre van szükségük.



"Ha arra kényszerítik a krónikus betegeket vagy az időseket, hogy menjenek a családorvoshoz, fölösleges kockázatnak teszik ki őket is, és az orvosokat is" - nyomatékosította Bodog.(agerpres)

