Romániában követhetetlenné vált a fertőzések útvonala

Románia is bekerült a "sárga zónába" a koronavírus-fertőzések térképén, miután a fertőzöttek száma hétfőn meghaladta az ötszázat.



Az egészségügyi hatóságok szerint immár követhetetlenné vált Romániában a koronavírus-fertőzések útvonala: hétfőn a friss fertőzöttek és halálos áldozatok között is több olyan volt, aki nem járt külföldön, és nem szerepelt a már ismert fertőzöttek kapcsolatai között.



Ellenőrizhetetlenné vált a fertőzés terjedése több romániai kórházban, köztük a Suceava megyei sürgősségi kórházában is, ahol hétfőig 18 orvos és 9 asszisztens kapta el a betegséget. A bukaresti egyetemi kórház igazgatóját is azért váltotta le az egészségügyi miniszter, mert - a szükséges óvintézkedések hiányában - a kórház két, más diagnózissal beutalt betege is ott fertőződött meg koronavírussal.



A Covid-19 első romániai halálos áldozatai közül ketten ezekből a kórházakból kerültek a járványkórházakba, ahol már nem tudták megmenteni életüket. Hétfő délutánra az országban a koronavírus miatt elhunytak száma elérte az ötöt, eddig 73 személyt nyilvánítottak gyógyultnak (mti)



Nyitókép: The texas Tribune

