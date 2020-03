Két napra bezárják a Suceava Megyei Sürgősségi Kórházat, miután 52 alkalmazott elkapta a koronavírust

Bezárják 48 órára a Suceava Megyei Sürgősségi Kórházat, miután összesen 52 egészségügyi alkalmazottnál mutattak ki koronavírus-fertőzést, és a hétfői napon két fertőzött is meghalt a kórházban - számolt be a hírről Nelu Tătaru, az egészségügyi minisztérium államtitkára. Azt is közölte, hogy a kórházban az elkövetkező 2 napban általános fertőtlenítést fognak végezni, az ott dolgozó egészségügyi személyzetet megfigyelés alá helyezik, és más kórházakból, mást megyékből hozatnak orvosokat, hogy a kórház ismét működhessen.



Az államtitkár hétfő délutáni beszámolójában arról is beszélt, hogy a kórházban, a fertőtlenítést követően már kizárólag a koronavírusos betegeket fogják ellátni.



A kórház vezetősége sajtóközleményben szabadkozik a kialakult helyzet miatt: azt állítják, ők minden lehetséges óvintézkedést betartottak, és felvásárolták az összes rendelkezésükre álló védőfelszerelést, de ezekből hiány van.



A kórház vezetősége szerint az egészségügyi alkalmazottak megfertőződése annak tudható be, hogy sok olyan esettel volt dolguk, amikor a beteg nem vallotta be, hogy külföldön járt vagy érintkezett olyan személlyel, aki a vörös zónákból érkezett az országba, és már csak utólag derült ki róla, hogy koronavírusos. (digi24.ro/hírszerk.)

