Két kolozsvári iskolát korszerűsít és bővít az önkormányzat

Március 23-án, a koronavírus-járvány miatti intézkedésként, premierként online ülésezett az önkormányzat. A legfontosabb közérdekű döntések:



Elindította a kisajátítási eljárást a La terenuri esetében a kolozsvári önkormányzat



Kolozsvár önkormányzata március 23-i ülésén elrendelte a közhasznú kisajátítási folyamat elindítását a La Terenuri sportbázis esetében. A sportbázis tervezett összterülete 42410 m2, ennek egy része – közel 9000 m2 – jelenleg nincs önkormányzati tulajdonban. A tanácsosi testület ugyanakkor meghatározta a kisajátítások után kifizetendő kártérítések összegét is, ami a MondEv Real Estate ingatlanszakértő cég által készített felmérés alapján több mint fél millió lejre rúg.



A kisajátítási táblázat 39 tételt tartalmaz, ebből 10 tétel (12 és 5100 m2 közötti) terület, 13 (4 és 22 m2 közötti) ingatlan és 16 tétel pedig kerítés. 28 esetben – a kis alapterületű ingatlanok és a kerítések tulajdonosai kilétére vonatkozóan nincsenek információk. Az ismert tulajdonosokat postai úton értesítik a döntésről.



Kolozsvár tanácsosi testülete decemberben fogadta el a La terenuri néven ismert területen épülő sportbázis megvalósításához szükséges költségvetést és a projekt övezeti városrendezési tervét. A helyszínen a szabadidős övezet mellett ingyen használható, modern felszereléssel ellátott tenisz-, kosárlabda-, minifoci-, tollaslabda- és röplabdapályák épülnek, a pályák éjszakai kivilágítást is kapnak. Továbbá homokos pálya is lesz a strand-röplabda rajongói számára, az extrém sportok kedvelői igény szerint válogathatnak a futópályák, parkour pályák és a skatepark szerei között. A fitnesz-gépek pedig minden korosztály számára megfelelő edzési lehetőséget kínálnak. A sportbázis egy multifunkcionális, emeletes, összesen 1200 négyzetméteres épületet is magába foglal, ebben az épületben squash mérkőzéseken, asztali teniszezésen vehetnek részt az érdeklődők, de egy mászófal is helyet kap, illetve ugyancsak itt tartják meg a jóga vagy az aerobik órákat is.



A szabadidős övezetek a gyerekek és az idősek igényeinek egyaránt megfelelnek, ugyanakkor egy amfiteátrum is épül, amely télen korcsolyapályává alakítható. A sportbázisban parkolóhelyek, bicikliparkoló, biciklikölcsönző, elektromos bicikliknek töltőállomás is helyet kap. A sportbázis bejáratait felújítják, a Kálvária-patakon keresztül két új átkelőt létesítenek.



Az összesen 43 millió lejre rúgó projektet az önkormányzat saját forrásaiból valósítja meg. A létesítményt a munkálatok kezdetétől számított 16 hónapon belül kell átadnia az építőcégnek.



2,2 millió lejt kapnak idén az önkormányzattal együttműködő szociális civil szervezetek



Összesen 2,2 millió lejt különített el a Szociális és Egészségügyi Igazgatóság 2020-as költségvetéséből az önkormányzat a közhasznú civil szervezetek támogatására.

A hétfői ülésen négy, az önkormányzattal partnerségi viszonyban álló, szociális ügyekkel foglalkozó civil szervezet is kapott pályázat alapú támogatást. A tanácsosok 130 ezer lejt utaltak ki a Szent Család Ingyenes Járóbeteg-ellátó Klinikának, 20 ezer lejt pedig az Öngyilkosságmegelőző Romániai Egyesület számára különítettek el. 55 ezer lejt kap a Romániai Szülők Egyesülete a PEDITEL 1791 – ingyenes, éjjel-nappal hívható gyermekorvosi tanácsadási telefonos szolgálat finanszírozására, 150 ezer lejt pedig a Sfântul Nectarie Palliatív Gondozóközpont kap meg.



Két kolozsvári iskolát korszerűsít és bővít az önkormányzat



Megújul és új épületszárnyat is kap a Nicolae Iorga Általános Iskola és a magyar tagozattal is rendelkező Onisifir Ghibu Líceum 5-8 osztályos épülete. A két iskola esetében a hétfői ülésén fogadta el a felújítási és építési terveke, illetve a projektek költségvetését a tanácsosi testület. Az Onisifir Ghibu Líceum 29 millió lejből, a Nicolae Iorga Általános Iskola pedig 25,5 millió lejből újul meg. A két iskola felújításának költségeit európai uniós alapokból szeretné finanszírozni az önkormányzat, a projektek nem elszámolható költségét (az Onisifor Ghibu Líceum esetében 1,4 millió lejt, a Nicolae Iorga Általános Iskola esetében 9,7 millió lejt) saját forrásokból fedezi. (közlemény)

