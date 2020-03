Iohannis: a nyugdíjasok kerüljenek mindenféle fölösleges kijárást

Klaus Iohannis államfő felszólította hétfőn a nyugdíjasokat, hogy a feltétlenül szükséges eseteken kívül ne járjanak ki a házból.



"Kedves nyugdíjasok, ne kockáztassanak, a feltétlenül szükséges eseteken kívül ne járjanak ki a házból. Ez az egyetlen módja annak, hogy megvédjék magukat és másokat a vírus által okozott betegségektől és szenvedésektől" - mondta az államfő.



Rámutatott, hogy az összes adat azt mutatja - és ezt a romániai helyzet is megerősíti -, hogy az új koronavírus sokkal nagyobb arányban okoz elhalálozást az idősek, mint a fiatalok körében.



Az államfő elmondta, hogy az új vírus által súlyosan érintett országokban a halálesetek túlnyomó többségét 65 év feletti emberek között regisztrálták.



Iohannis kiemelte a szociális távolságtartás fontosságát.



"Kedves románok, a sors kegyetlen iróniájából, ma és az elkövetkező hetekben, másoknak segítséget nyújtani azt jelenti, hogy távol maradunk tőlük. Bármennyire is kegyetlen és paradox módon hangzik, igaz. A szociális távolságtartás az, amely átvezethet bennünket ezen a hihetetlenül nehéz időszakon. Manapság nagyon oda kell figyelnünk szüleinkre és nagyszüleinkre, de távolról"- mondta az államfő.



Elmondása szerint kritikus hetek következnek, amelyek 'próbára teszik az állam összes kapacitását, de erkölcsi és érzelmi tartásunkat is".



"Itt az ideje, hogy erősek és szolidárisak legyünk. Rajtunk múlik, ahogyan tiszteljük magunkat és másokat, hogy leküzdjük ezt a válságot, amely nemcsak Romániát, hanem az egész világot érinti'- tette hozzá Iohannis.



Rámutatott arra is, hogy szigorúan be kell tartani a hatóságok szabályait és ajánlásait.



"Ha otthon maradunk, segítjük orvosainkat abban, hogy segítséget nyújtsanak azoknak, akik valóban ápolásra szorulnak. Ne nehezítsük meg még jobban azok munkáját, akiknek vállára ezekben a kritikus pillanatokban hatalmas nyomás nehezedik!"- tette hozzá Klaus Iohannis. (agerpres)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!