Iohannis: akkor hozunk keményebb intézkedéseket, amikor elkerülhetetlenné válnak

A romániai hatóságok a jelenleginél is keményebb intézkedéseket hoznak a koronavírus-járvány megfékezésére, amikor azok elkerülhetetlenné válnak - jelentette ki hétfői sajtónyilatkozatában Klaus Iohannis államfő.



"Példa nélkül álló helyzettel állunk szemben, amelyben minden polgár élete határozott döntésektől függ. Azt akarom, hogy minden román megértse, hogy itt nem állunk meg, és - amikor elkerülhetetlenné válik - még szigorúbb intézkedéseket hozunk a vírus terjedésének megfékezése érdekében" - mondta az államfő.



Iohannis elmondta: Ludovic Orban miniszterelnökkel és a miniszterekkel folyamatosan figyeli a fertőzés terjedésének alakulását.



"A korlátozó intézkedéseket eddig fokozatosan hozták, attól függően, hogy a vírus terjedésének milyen fázisában voltunk. Mint olyan ember, aki szereti a demokráciát, rendkívüli módon bánt az alapvető jogok gyakorlásának bármilyen korlátozása. Azok az emberek, akiket egy rendszer évtizedekig megfosztott jogaiktól és szabadságaiktól, valószínűleg megértik, hogy mennyire nehéz ma ilyen intézkedéseket meghozni. Ez nem könnyű döntés, de meg kell védeni a román állampolgárok és családjaik egészségét"- mutatott rá Iohannis.



Az államfő arról is beszélt, hogy milyen segítséget nyújtanak a vállalkozóknak.



"Az elmúlt napokban elfogadott társadalmi és gazdasági intézkedéseket új csomaggal egészítjük ki, amely megoldja több vállalkozói kategória problémáját' - mondta Klaus Iohannis.



Ezekben a pillanatokban nem "bűnbakokat" kell keresni - hangsúlyozta az államfő -, aki felvázolta az egészségügyi és gazdasági ágazatokban uralkodó helyzetet.



"Románia sem az orvostudomány, sem a gazdaság területén nem tart ott, ahol szeretnénk, de most nincs itt az ideje, hogy bűnbakot keressünk az elmúlt időszak hibás döntései miatt. Egy dologról biztosíthatok mindenkit: mindent, ami rendelkezésünkre áll, az összes pénzügyi és gazdasági eszközt, az összes forrást, beleértve azokat is, amelyeket az Európai Unió szintjén megszerezhetünk, a románok egészségének, valamint a vállalkozások és a munkavállalók megsegítésének szolgálatába állítjuk"- mondta az államfő.



Hangsúlyozta: Románia számíthat az Európai Unió támogatására is.



"Ma megvan az az előnyünk, hogy a nagy európai családhoz tartozunk, és biztos vagyok abban, hogy partnereinkkel együttműködve képesek leszünk legyőzni a válság által okozott társadalmi és gazdasági sokkot. A nehéz pillanatokban látszik meg, hogy kik vagyunk igazából. Ez az együttérzés, a nagylelkűség és az altruizmus ideje, egy, a történelem által keményen megpróbált nép meghatározó jegyeié"- hangsúlyozta a román elnök. (agerpres)

