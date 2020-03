CNAS-tervezet: on-line is kiállíthatók lennének a receptek és nem kötelező az egészségügyi kártya használata

A szükségállapot ideje alatt a koronavírussal történt megfertőződés azonosítását és kezelését, esetenként a szövődmények kezelését minden, Románia területén lévő személy számára biztosítja és az egészségügyi minisztérium költségvetéséből, illetve az országos egészségbiztosítási alapból fedezi az állam - derül ki az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (CNAS) sajtóközleményéből.



A CNAS közvitára bocsátott egy tervezetet, amely az egészségügyi rendszer működését, illetve határidőket módosít a szükségállapot idejére.



Az intézkedések azt a célt szolgálják, hogy az egészségügyi ellátás biztonságos módon történjen úgy az orvosok, mint a páciensek számára. Ezt a helyváltoztatások és más személyekkel való érintkezések korlátozásával lehet csak elérni.



A folyamatos kezelésben részesülő krónikus betegek esetében a háziorvosok folytathatják a vények kiállítását anélkül, hogy szükség lenne újbóli szakorvosi vizsgálatra. A közforgalmú gyógyszertárakból beszerezhető gyógyszereket a családorvos a szakorvos által kiállított dokumentumok alapján írhatja fel.



A szükségállapot ideje alatt olyan légúti megbetegedések esetén, amelyek koronavírussal való megfertőzöttségre utalnak, az elsődleges orvosi vizsgálat valamely kommunikációs eszköz segítségével, távrendszerben történik.



A családorvos a kommunikációs eszköz és az óra megjelölésével rögzíti a távolsági orvosi konzultációkat a betegnyilvántartásban. Amennyiben úgy ítéli meg, hogy személyes vizsgálatra van szükség, akkor az orvosnak kötelessége járványtani szempontból biztonságos körülményeket teremteni a konzultációhoz.



Az orvosok a beteg jelenléte nélkül, on-line is kiállíthatják a vényt a szükséges gyógyszerekre, a páciens ebben az esetben valamely elektronikus kommunikációs eszköz révén kapja meg a receptet a szükségállapot idején.



Ebben az időszakban nem kötelező az egészségügyi kártya használata, és az sem, hogy az egészségügyi szolgáltatásokat 3 napon belül be kell vezetni az egészségbiztosító informatikai rendszerébe (PIAS).



A kórházi patikák a vény alapján a beteg valamely hozzátartozójának is kiadhatják a szakorvos által felírt gyógyszereket, amennyiben a kezelés az országos betegellátó rendszer keretében történik. Ez a diabéteszes és a ritka betegségekben szenvedő páciensek gyógyszereire is vonatkozik.



Az orvosi beutalók (küldőpapírok) és orvosi segédeszközökre vonatkozó vények érvényességi idejét 90 nappal meghosszabbítják.



A tervezet értelmében a szolgáltatáscsomagokra és keretszerződésre vonatkozó jogszabályok, valamint az országos egészségügyi programok gyakorlatba ültetésének határidejét is meghosszabbítják 2020. április 14-éig. (agerpres)

