Kiket és milyen feltételek mellett tesztelnek jelenleg Romániában?

Közzétette az Országos Közegészségügyi Intézet (INSP) keretében működő Fertőző Betegségeket Ellenőrző és Felügyelő Országos Központ azt a prioritási listát, amelynek alapján a koronavírus-fertőzöttség tesztelése zajlik.



A prioritási lista első helyén állnak azok a személyek, akik külföldi úton voltak, és olyan tünetegyüttes jelentkezik náluk, amely a koronavírussal való fertőzöttségre utal. A második helyen az igazoltan fertőzött emberek közeli kontaktszemélyei állnak, amennyiben tüneteik vannak; utána a fertőzöttekkel kölcsönhatásba került egészségügyi dolgozók állnak, akkor is, ha nem produkálnak tüneteket; őket követik azok, akiknek negatív az influenzatesztjük, és súlyos légúti megbetegedésben szenvednek; valamint a hatósági gondozásban levő személyek, amennyiben tünetekre panaszkodnak.



Az ajánlások az Európai Bizottság által készített dokumentumon alapulnak, figyelembe véve az Európai Betegségkezelési Központ (ECDC) által nyújtott tudományos tanácsokat.



Románia jelenleg a járványt megelőző szakaszban van, az esetek zömét külföldről hozták be vagy szűk körű csoportokban terjedt, egyelőre nincsenek bizonyítékok a nagy közösségen belüli, tartós terjedésről. Ilyen körülmények között a stratégiának a COVID-19 esetek gyors beazonosítására és a betegség terjedésének megakadályozására kell összpontosítania - olvasható a dokumentumban.



A koronavírus-tesztet a köz- és a magán egészségügyi rendszerben is csak orvosi javaslatra végzik el. (agerpres)

