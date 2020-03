Négy kórházi alkalmazottat fertőzhetett meg az Ausztriából hazatért sepsiszentgyörgyi orvos

A sepsiszentgyörgyi Dr Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház karantén alá vont személyzetéből négy esetben igazolódott be, hogy megfertőződtek a koronavírussal. A hírről Antal Árpád, a város polgármestere számolt be a közösségi médiában.



Mint megírtuk, a megyei sürgősségi kórház egy nőgyógyász szakorvosa március folyamán Ausztriában tartózkodott és március 21-én beigazolódott róla, hogy Covid-19 vírussal fertőzött. A probléma, ami miatt a teljes osztály karanténba került, hogy az orvos nem vonult hazatérte után kéthetes otthoni elkülönítésbe.







A nőgyógyászati és szülészei osztályon emiatt 39 páciens került karanténba két hétre. Az orvos ellen eljárás indult, a hatóságok azt próbálják kideríteni, hogy felelőtlenül járt-e el az orvos, és megvádolható-e a betegségek leküzdésének akadályozásával.



A kórházban vasárnap este is végeztek teszteket, ezek negatívak lettek a kórház szülészet-nőgyógyászat, neonatológia, szülőszoba osztályain karanténba helyezett egészségügyi személyzetnél. Az egészségügyi személyzet mindaddig karanténban marad, amíg minden személyt megvizsgálnak. (hírszerk.)

