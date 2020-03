Szerdától Máramaros megyében teljes kijárási tilalmat vezetnek be

A hétfőn életbe lépett az éjszakai kijárási tilalom mellett Máramaros megyében bevezetik a nappali kijárási tilalmat is, jelentette be Nicolae Silviu Ungur, a megye prefektusa. Máramaros az első megye az országban, amelyik szigorúbb intézkedéseket léptet életbe, mint ami az ország többi részére érvényes.



A prefektus a Digi24.ro-nak nyilatkozva elmondta, hogy az intézkedés március 25-től lép életbe, és a tervek szerint április 15-ig tart. Indoklása szerint azért van szükség a teljes kijárás tilalomra, mert az emberek nem veszik komolyan az eddigi intézkedéseket, valamint a távolságtartásra vonatkozó javaslatokat.



A prefektus elmondása szerint az emberek ezt követően is elmehetnek bevásárolni, a gyógyszertárba, a munkahelyükre, de arra kell törekedjenek, hogy minimálisra csökkentsék a másokkal történő találkozásokat. Azoknak, akiknek a munkahelyük miatt kell elhagyniuk az otthonukat, egy - a munkáltatójuk által kiállított- igazoló papírt kell maguknál tartaniuk, amellyel igazolni tudják, hogy a munkavégzés miatt léptek ki a házból.



A 60 év fölötti emberek számára csak a reggeli órákban, egészen 11 óráig engedélyezett a bevásárlás, a bevásárlóközpontoknak, élelmiszerüzleteknek pedig - egy speciális programmal - ezt biztosítaniuk kell számukra 7 és 11 óra között. A prefektus elmondása szerint a hatóságok azonosítani fogják a 65 év fölötti személyeket és a segítségükre lesznek, amennyiben igény van rá. (digi24.ro/hírszerk.)



