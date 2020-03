A járvány alatt telefonon is segítséget tudnak kérni több erdélyi település idősei, kismamái és rászorulói

A kolozsvári önkormányzat keretében működő Szociális és Egészségügyi Igazgatóság működteti azt a segélyhívószámot, amelyet a 65 éven felüliek, illetve az egyedül élő, beteg, vagy bármilyen más módon segítségre szoruló személyek számára hoztak létere - számolt be a hírről Oláh Emese. Ilyen jelegű telefonszámot hoztak létre Sepsiszentgyörgyön, Aranyosgyéresen és Szovátán is.



A 0372280499 számot tárcsázva a kolozsvári önkormányzat segítséget tud nyújtani a rászorulóknak.







„Egyszerre 10 híváskezelő várja az egyedül élő, beteg, vagy bármilyen más módon segítségre szoruló személy vagy annak szomszédja, ismerőse hívását. Megkérek mindenkit, akinek egyedül élő, hozzátartozó nélküli idős személyről tudomása van, hívja ezt a számot, hogy az önkormányzat el tudja juttatni hozzá a megfelelő segítséget”- írja Facebook-bejegyzésében a kolozsvári alpolgármester.



Sepsiszentgyörgyön is létrehoztak a segélyhívót a rászorulók számára



Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester a Facebook-oldalán számolt be arról, hogy a 70 felettiek, a fogyatékkal élő és a lakhelyi elkülönítés alatt tartózkodó személyek tárcsázhatják a 0787 268 463-as telefonszámot, és számukra kiváltják és házhoz szállítják a szükséges gyógyszereket.







Az időseknek és a kismamáknak segítenek Aranyosgyéresen



A közegészségügyi helyzet romlásának következtében az aranyosgyéresi önkormányzat segít az idős polgároknak és a kismamáknak a bevásárlásban, valamint a gyógyszerek kiváltásában.



„Jelenleg a legfontosabb, hogy minél kevesebb ideig tartózkodjunk az utcán és főleg az idősek esetében, hisz rájuk a legveszélyesebb a koronavírus-járvány. A polgármesteri hivatal, külön foglalkozik majd az idősekkel és külön a kismamákkal, de az RMDSZ helyi tanácsosait is nyugodtan hívhatják az érdeklődők” – mondta el Nagy Annamária helyi tanácsos, az RMDSZ aranyosgyéresi szervezetének elnöke.



Az idősek a 0732-142449, a kismamák a 0732-142446 telefonszám kérhetnek segítséget az önkormányzattól. Az RMDSZ tanácsosai pedig a következő telefonszámokon érhetők el: Nagy Annamária – 0744-648710; Vitus János – 0748–155474.



Önkéntes fiatalok segítenek Szovátán is



A szovátai Transylvania Cruising csapatával, valamint a Szovátai Ifjúsági Szervezettel együttműködve segít Szováta Város Önkormányzata a város idős, illetve mozgásképtelen, beteg lakosain, akiket ezúton is arra kérnek, hogy amennyiben tehetik, maradjanak otthon.



Néhány kezdeményező fiatal úgy döntött, hogy vállalja a segítséget igénylő idős és beteg személyek ellátását. Bevásárolnak, ügyet intéznek, vagy bármilyen fontos, halaszthatatlan fizikai tevékenységet elvégeznek helyettük. Segítségükért cserébe nem várnak semmit, tehát a szolgáltatásért nem kell fizetni.



A segítséget igénylők napközben 11 és 19 óra között hívhatják Dezső Zsoltot a 0752551863-as telefonszámon, illetve Kincses Saroltát a 0728103357-es telefonszámon, akik rendszerezik a bejövő kéréseket, bevásárló listákat, közös megegyezés alapján bevásárolnak/ügyet intéznek, majd házhoz szállítják a kért csomagot. Kéréseiket üzenetben is fogadják az önkormányzat Facebook oldalán.



A kezdeményezők arra kérik Szováta lakosságát, hogy ha tudomásuk van segítségre szoruló személyről, akkor jelezzék a megadott telefonszámokon.



Amennyiben további településeken is elindítanak ilyen jellegű kezdeményezéseket, a hírünket frissítjük. (hírszerk.)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!