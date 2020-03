Kedd délutánra 186 új fertőzöttet regisztráltak Romániában

A Stratégiai Kommunikációs Csoport közleménye szerint 186 új koronavírussal fertőzött esetet regisztráltak a hatóságok az elmúlt 24 órában, így a fertőzöttek száma Romániában kedd délre elérte a 762-öt. Eddig 8 halálos áldozatot követelt a járvány az országban és összesen 79 személyt nyilvánítottak gyógyultnak. Az elhunytak más krónikus betegségben is szenvedtek. Az új fertőzöttek életkora 4 és 85 év közöttire tehető.



Jelenleg 16 páciens szorul intenzív terápiás kezelésre az országban, közülük 6 személynek válságos az állapota. A többi fertőzött állapota jó, állítja a közlemény.



Románia területén jelenleg 5.515 személy van intézményes karanténban, és 83.970 személy áll otthoni elkülönítés alatt.



Kedd délutánig 12.624 koronavírus-tesztet végeztek el az országban, ebből 461-et magánlaboratóriumokban. Az elmúlt 24 órában 1.473 hívás érkezett az 112-es segélyhívószámra, továbbá 8.171 hívás érkezett az állampolgárok tájékoztatása miatt létrehozott 0800 800 358-as ZÖLD SZÁMRA.



A 2-es számú katonai rendelet érvénybe lépése óta már 154 személyt helyeztek hatósági karanténba, mert nem tartották tiszteletben a lakhelyi elszigetelődésre vonatkozó előírásokat - közölte hétfőn a Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS).



A csendőrség és a rendőrség ugyanakkor 903 bírságot rótt ki az otthoni elkülönítés vagy a karantén szabályainak megszegése miatt.



Emellett a határrendészet négy ügyben összesen 18 személy ellen indított eljárást hamis nyilatkozattétel miatt.



Az említett időszakban több mint 1700 személyt bírságoltak meg a rendfenntartó erők az este 10 órától reggel 6 óráig érvényes kijárási tilalom megszegése miatt a katonai rendelet életbe lépésének első éjszakáján.



Országos szinten 1741 személyt azonosítottak az utcákon és bírságoltak meg az intézkedés be nem tartása miatt hétfő este 10 óra és kedd reggel 6 óra között. További 22 személyt amiatt büntettek meg, mert nem tartották be az otthoni karanténra vonatkozó intézkedést, tájékoztat az Országos Rendőr-főkapitányság (IGPR).



Az intézményes karantént elhagyó személyeket nem azonosítottak a rendfenntartó erők az említett időszakban.



(hírszerk.)



Nyitókép: Inquam Photos / Virgil Simionescu



