Breaking! Szerdától teljes kijárási tilalom, a 65 év felettiek semmiképp nem hagyhatják el a lakást

Klaus Johannis államfő kedden egy sajtótájékoztató keretében bejelentette, hogy utcára fogják vezényelni a hadsereget a koronavírus-járvány elleni intézkedések kézben tartásához. Az államfő azt is jelezte, hogy új forgalomkorlátozások lépnek életbe, valamint speciális intézkedéseket foganatosítanak, hogy megvédjék a 65 év feletti korosztályt, nekik gyakorlatilag "végig otthon kell maradniuk".



“Megegyeztünk abban, hogy további óvintézkedésekre van szükség, hogy korlátozzuk és lelassítsuk a fertőzés terjedését. Tehát új, a kijárást korlátozó szigorításokat vezetünk be, és új szigorításokat a románokra nézve, olyan értelemben, hogy ami eddig javaslat volt, most kötelezővé válik”, mondta az államfő a COVID-19 járvány kezelésére vonatkozó kiértékelő ülés után, Ludovic Orban miniszterelnök, Marcel Vela belügyminiszter, Nicolae Ciucă honvédelmi miniszter és Victor Costache egészségügyi miniszter jelenlétében.



Másik újdonság, hogy azok, akik otthoni elkülönítésben vagy és hatósági karanténban lévő vannak, elektromos nyomkövetőt kapnak, hogy így ellenőrizhesse az állam, nem hagyják-e el lakóhelyüket. Az államfő szerint erre azért van szükség, mert az elkülönítés szabályait 'teljes mértékben' be kell tartani.







Az államfő teljes kijárási tilalmat hirdetett, ez szerdától lép érvénybe, az emberek csak munkába mehetnek, továbbá élelmet vásárolni, máskülönben tilos lesz a lakóhely elhagyása.



Ez azt jelenti, hogy ha kimegyünk, a lakcímünk és a legközelebbi élelmiszerüzlet és gyógyszertár közötti útvonalon is mindenkinél ott kell lennie személyi igazolványnak és egy nyilatkozatnak, amelyben saját felelősségre állítja, hogy hová tart.



Munkába csak munkaadói igazolással és személyigazolvánnyal lehet menni szerdától.



A bővebb információkat egy kedden nyilvánosságra hozandó kormányrendelet fogja tudatni a lakossággal.



A hadsereg támogatni fogja a rendfenntartó erőket, hogy érvényt szerezzenek a koronavírus-járvány terjedésének fékezését célzó korlátozó intézkedéseknek. "Abban állapodtunk meg, hogy a hadsereget is segítségül hívjuk a helyzet jobb kezelése érdekében. A katonaság személyzettel támogatja a csendőrséget és rendőrséget" - mondta az államfő, hozzátéve: kedden újabb katonai rendelet várható, amely szerdától lép érvénybe.



Közben több erdélyi városban is szervezik a segítséget az időseknek és rászorulóknak, ezekről a lehetőségekről itt írtunk bővebben.





(hírszerk.)

