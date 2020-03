Az egészségügyi személyzet védelmét kérte Klaus Iohannis a kórházmenedzserektől

Klaus Iohannis államfő arra kérte kedden a kórházmenedzsereket, hogy az orvosi személyzet védelme mellett biztosítsák a páciensek egészségügyi ellátását.



„Tisztelt kórházmenedzserek, tudom, hogy a járvány miatt súlyos problémákkal küzdenek, és tisztában vagyok vele, hogy nagy a nyomás az egészségügyi személyzeten. Ebben a helyzetben még inkább azon kell lenniük, hogy minden erőfeszítésükkel biztosítsák a páciensek egészségügyi ellátását, de - figyelem - úgy, hogy közben ugyanolyan nagy figyelmet fordítanak az egészségügyi személyzet védelmére is” – mondta az elnök a kórházmenedzserekkel tartott videokonferencián.



Az on-line megbeszélésen Ludovic Orban kormányfő, Marcel Vela belügyminiszter, Victor Costache egészségügyi miniszter, Nicolae Ciucă védelmi miniszter és Lucian Bode szállításügyi, infrastruktúráért és kommunikációért felelős miniszter is részt vett.



Iohannis arra kérte a kórházmenedzsereket, hogy védjék az orvosokat, az egészségügyi személyzetet, és biztosítsák számukra a szükséges eszközöket.



Kifejtette, prioritásként kell kezelni az orvosi személyzet tesztelését, hogy ne ismétlődjön meg a suceavai megyei kórház „felháborító” esete, ahol több orvos és ápoló is megfertőződött koronavírussal.



Iohannis a távolsági orvosi vizsgálatok lehetővé tételét kérte az egészségügyi minisztertől



Az államfő arra kérte az egészségügyi minisztert, hogy tegye lehetővé az orvosok számára a távolsági, kommunikációs eszközökkel történő vizsgálatot, amennyiben nincs feltétlen szükség az orvos és betege személyes találkozására.



Iohannis kiemelte, a távolsági orvosi vizsgálatok lehetővé tétele elsősorban a családorvosokat érinti, de a szakorvosokat is, akik telefonon vagy más kommunikációs eszközök révén biztonságban tájékozódhatnak pácienseik állapotáról. Ez főleg a 65 év fölöttiek esetében nagyon fontos – mondta Iohannis a kórházmenedzserekkel tartott videokonferencián.



Az államfő azt is kérte az egészségügyi minisztertől, hogy sürgesse meg a távolsági orvosi vizsgálatokat, a vények elektronikus úton történő kiállítását és szükség esetén az egészségügyi kártya felfüggesztését is lehetővé tevő jogalkotási folyamatot.



Hozzátette: a kórházaknak „minden forgatókönyvre” fel kell készülniük, hogy ne járjanak úgy, mint azok az országok, amelyek nem készültek fel időben a koronavírus terjedésére.

(agerpres)

