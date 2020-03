Kelemen Hunor: Ami eddig ajánlás volt, szerdától kötelező lesz

Ahogyan a koronavírus terjedése gyorsul, úgy kell a védekezésben is szigorúbb, határozottabb intézkedéseket bevezetni. A vírust megállítani nem tudjuk, lassítani azonban igen. Most ez a legfontosabb, mert így kevesebb beteg lesz, és el lehet kerülni az egészségügy összeomlását, vagyis azt a helyzetet, amikor már nincs elegendő kórházi ágy, elegendő orvos és elegendő felszerelés a betegek ellátására – közölte Kelemen Hunor, RMDSZ-elnök.



A szövetség elnöke szerint ezért ami eddig ajánlás volt, holnaptól kötelező lesz: bevezetik a kijárási tilalmat. A lakást csak a legszükségesebb esetben szabad elhagyni, a 65 év felettiekre pedig külön szigorítások vonatkoznak majd. Példátlan intézkedések ezek békeidőben, de példa nélküli a helyzet is, amibe a világ más országaihoz hasonlóan Románia is került. A járvány terjedését csak mi, emberek tudjuk lassítani azzal, hogy a lehető legkevesebb esélyt adunk a fertőzésnek.



„Egy ismerősöm azt kérdezte tőlem, hogy de mi lesz a szabadságjogainkkal? A kijárási tilalom ezeknek a korlátozását is jelenti. A válaszom brutális volt, itt is megismétlem. Semmilyen politikai megfontolás nem lenne elég erős, hogy a kijárási tilalmat elfogadjuk. De ez nem politikai kérdés. Ez egészségügyi, közegészségügyi kérdés. Ahhoz, hogy szabadságunkat ne a kórházi ágy és ne a lélegeztető gép korlátozza, el kell fogadnunk a szakemberek és a hatóságok döntését: otthon kell maradunk azért, hogy mielőbb ismét szabadon találkozhassunk családunkkal, barátainkkal, ismerőseinkkel” – ecsetelte Kelemen.







Mint mondta, nehéz hetek előtt állunk, sokkal nehezebb lesz az, ami ez után következik, és a vége még nem látható. Ebben a helyzetben nincs könnyű és nincs gyors megoldás. De tudom, hogy erősek vagyunk. Meg fogunk birkózni a koronavírussal is.



Ehhez azonban az kell, hogy vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra. Tartsuk be az előírásokat, és gondoskodjunk azokról az idősekről, akik most nem gondoskodhatnak magukról.



„Önkormányzataink és a Szövetség munkatársai minden tőlük telhető segítséget megadnak ebben. Lesznek fertőzöttek a közvetlen környezetünkben is, sajnos. Lehetünk mi is fertőzöttek. Ez elkerülhetetlennek tűnik.



Tudnunk kell, hogy ez senkinek sem a hibája. Viseltessünk türelemmel mindenki iránt, ne haragudjunk egymásra!



Segítenünk kell egymáson, ahogyan eddig is tettük. Félretéve a vitákat és a sérelmeket, a család, a közösség érdekeire figyelve. Maradjon ez így. Ez most a legfontosabb!” – tette hozzá.



(közlemény)

