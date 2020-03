Orban: a hatvanöt éven felüliek is kimehetnek a nap egy bizonyos szakaszában

Sajtótájékoztatót tartott Ludovic Orban miniszterelnök, amelyen elmagyarázta - és pontosított is rajtuk - azokat a szigorítások, amelyek szerda reggeltől lépnek érvénybe a koronavírus elleni harc jegyében, s melyeket Klaus Johannisállamfő korábban meglebegtetett.



Orban a Victoria-palotában tartott sajtótájékoztatón elmondta, az első és legfontosabb céljuk az, hogy a romániai állampolgárok egészségéről, életéről gondoskodjanak, hogy a lehető legnagyobb mértékben csökkentsék a fertőzések kockázatát. Megtesznek minden erőfeszítést annak érdekében, hogy beszerezzenek mindenféle védőfelszerelést (szájmaszkokat, védőruházatot, védőszemüvegeket, kesztyűket), ami iránt jelenleg a kereslet robbanásszerűen megnőtt a nemzetközi piacon.



Orban szerint a céljuk az, hogy 5-7 napon belül napi kétezer, vagy annál is több tesztet tudjanak elvégezni. Orban szerint N számú szerződésük és n számú ajánlatuk volt, amelyeket azonban „sajnos” nem tudtak gyakorlatba ültetni különböző döntések miatt, amelyeket egyes cégek vagy államok hoztak meg. Ezek ugyanis nem tették lehetővé, hogy az aláírt szerződéseket valóra váltsák.



A kormányfő a szerdán életbe lépő korlátozások kapcsán kifejtette, a belügyminiszter által kedd este ismertetett katonai rendelet értelmében az elkövetkezőkben napközben is korlátozzák a kijárást. Az eddigi érvényes lakás elhagyására vonatkozó tilalom ugyanis nappal is érvényes lesz.



Emlékeztetett, eddig 22 és 6 óra között volt érvényben a lakhelyelhagyási tilalom, az új rendelet értelmben 6 óra és 22 óra között is érvényes lesz. Ez azt jelenti, hogy csak akkor hagyhatják el lakásukat az emberek, ha a munkahelyükre mennek, ha alapszükségleti cikkeket kell beszerezniük, vagy ha halaszthatatlan orvosi vizsgálatra szorulnak. Hozzátette, megengedett lesz, hogy a lakhely környékén sétáltassák az állatokat.



A kormányfő cáfolta azt az információt, miszerint a kijárási tilalom ideje alatt a 65 éven felüliek egyáltalán nem hagyhatják el otthonukat és pontosított a hatvanöt éven felettiek kijárási tilalmával kapcsolatban. Elmondta, lesz egy bizony időintervallum, amelyben elhagyhatják otthonaikat. Ebben az idősávban „szinte kizárólag” csak őket fogják kiszolgálni az élelmiszerboltokban és gyógyszertárakban, hogy ne kerüljenek kapcsolatba másokkal.



Mint mondta, közismert tény, hogy az idős személyek, a nyugdíjasok vannak a leginkább kitéve a megbetegedés kockázatának. A lakhelyelhagyási tilalom egyetlen célja az, hogy védjék őket. (hírszerk.)



Cikkünk frissül!





