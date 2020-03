A Suceava megyei tanácselnök is elkapta a koronavírust

Gheorghe Flutur, a Suceava Megyei Tanács elnöke is megfertőződött az új koronavírussal, ezért beutalták a Suceava Megyei Sürgősségi Kórházba, erről maga a tanácselnök számolt be a G4Media.ro-nak. A tanácselnöknél vasárnap végezték el a koronavírus-tesztet, állítása szerint jól van és nem produkálja a tüneteket. Azt állítja, hogy az utóbbi időben otthoni elkülönítés alatt volt, nem volt bent a kórházban, és az utcára sem ment ki. A megyei tanács több munkatársának is pozitív lett a koronavírus-tesztje.



A tanácselnök azt állítja, hogy jelenleg nem tudja megmondani, hogy pontosan mi történik a megyében, és miért terjed ott ennyire gyorsan a fertőzés, de elmondása szerint ebben szerepet játszhat az is, hogy külföldről az utóbbi időben nagyon sokan érkeztek haza. Állítása szerint a megyéből több mint 150 ezer ember él és dolgozik a diaszpórában.



Mi is beszámoltunk arról, hogy a Suceava Megyei Sürgősségi Kórházban egyébként is nagyon súlyos a helyzet, a kórházban az egészségügyi személyzet 52 tagja is megfertőződött, továbbá a vírusfertőzésben eddig elhunytak nagy többsége is ebben a kórházban halt meg.



Nelu Tătaru államtitkár korábban azt ígérte, hogy 48 órára bezárják a kórházat és elvégzik a fertőtlenítést, majd más kórházakból és megyékből érkező egészségügyi személyzettel fogják pótolni a megfertőzött személyzetet.



Mircea Alexandru Macovei, a kórház főorvosa azonban később behívta a kórházba az összes alkalmazottat, azokat is, akiknek pozitív lett a koronavírus-tesztje. (G4Media.ro/hírszerk.)



Nyitókép: suceavalive.ro

