Szerdán már tényleg bezárják ideiglenesen a Suceava Megyei Sürgősségi Kórházat

Az egészségügyi minisztérium ellenőrzése után szerdán ideiglenesen bezárják a Suceava Megyei Sürgősségi Kórházat.



A minisztérium közleménye szerint 48 órán belül várhatóan újra megnyílik majd a kórház sürgősségi részlege, ahol jászvásári orvosok és a suceavai magánkórházak orvosai látják majd el a betegeket.



A Suceava Megyei Sürgősségi Kórház 233 orvosából 34 orvosnak lett pozitív a koronavírus-tesztje, de az egészségügyi személyzet és a kórházban fekvő betegek közül is sokan megfertőződtek, továbbá a vírusban elhunyt romániai betegek közül is ebben az intézményben haltak meg a legtöbben eddig.



Szerdától kezdődően a betegeket más egészségügyi intézményekbe fogják átszállítani, jelen pillanatban 124 beteg van ellátás alatt a kórházban. Azokat a pácienseket, akiknek pozitív lett a koronavírus tesztje, átszállítják a városi járványkórházba, akiknek negatív lett, azoknak otthoni elkülönítésbe kell vonulniuk, és a háziorvosuknak kell őket felügyelnie.



Azokat a pácienseket, akiknek negatív lett a tesztjük, de továbbra is orvosi ellátásra szorulnak átszállítják Iași megyei kórházakba.



Nelu Tătaru, az egészségügyi minisztérium államtitkára már hétfőn bejelentette, hogy 48 órára bezárják a kórházat az egészségügyi dolgozók fertőzöttsége miatt, ám ez mostanáig nem következett be.



Az egészségügyi minisztérium további ellenőrzéseket rendelt el az ország északkeleti kórházaiban, szerdán a botoșani-i kórházakban is ellenőrzéseket tartanak. (G4Media.ro/hírszerk.)





Nyitókép: G4Media

