Telefonon vagy táblagépen is bemutatható a hatóságok által elvárt nyilatkozat vagy munkáltatói igazolás

Telefonon vagy táblagépen is felmutatható az a nyilatkozat vagy munkahelyi igazolás, amelyet a hatóságok kérnek azoktól, akik a kijárási tilalom idején mégis kimennek - áll abban a katonai rendeletben, amelyet kedden este tettek közzé.



Mind ezidáig nyomtatott vagy kézzel írt nyilatkozatokat fogadtak el a hatóságok.



Marcel Vela belügyminiszter azt mondta, kérte a rendőrségtől, hogy fogadják el a digitális változatot is, és ne legyen muszáj a munkáltató által kiállított igazolványon pecsétnek lennie. Ez a rendeletben nincs benne.



A kedd este kiadott rendelet megtiltja a közlekedést az állampolgároknak, kivéve ha az a munkahelyre, különböző, a munkához szüksége tárgyak vagy élelmiszer beszerzése érdekében, orvosi segítségre szorulás okán vagy egy beteg/idős gondozása céljából történik.



Szabad tovább a lakás közelében mozgást végezni, kivéve ha ehhez bármilyen sporteszközt használ az illető. Kutyát is szabad sétáltatni, vagy a háziállatok szükségleteit ellátni.



Szabad továbbá humanitárius okokból útra kelni, vagy ha valaki mezőgazdasági tevékenységet végez, mezőgazdasági termékeket értékesít.



Mint megírtuk: a hatvanöt év felettiek 11:00 és 13:00 óra között hagyhatják el a lakásukat, kivéve, azokat, akik még aktív munkaállományban vannak. Rájuk ugyanúgy érvényes a munkáltatói igazolás és a nyilatkozat kötelező megléte.



A rendelkezés szerdán 12:00 órától lép érvénybe. A nyilatkozatokat amúgy innen is le lehet tölteni. (digi24)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!