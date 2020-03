Megkésve bár, de a Kolozs megyei prefektus betiltotta az egy kanálból történő áldoztatást, a nacionalista szervezetek háborognak

Nyílt levélben fordult Emanuel Ungureanu, az USR kolozsvári képviselője és polgármesterjelöltje a megye prefektusához, Kolozsvár polgármesteréhez és a Kolozs Megyei Egészségügyi Igazgatóság (DSP) igazgatójához, amiért vasárnap az ortodox egyház papjai a hagyományaiknak megfelelően áldoztattak Kolozsváron, mit sem törődve a koronavírus-járvánnyal, és az emberek egészségével.



A képviselő azt állítja, hogy korábban az ügyben már megkereste a fent említett vezetőket, de eddig nem kapott hivatalos választ a kérdéseire. A képviselő egy dokumentumot is csatolt a nyílt leveléhez, amelyet a Konstanca Megyei Egészségügyi Igazgatóság állított ki, és amelyben a DSP ottani vezetője hivatalosan is megtiltotta a tomisi érseknek és a papoknak, hogy a koronavírus-járvány idején ugyanazzal a kanállal aldoztassák a híveiket.







A képviselő szerint a vasárnapi áldoztatással a kolozsvári egyházi méltóságok megszegték a szigorítási intézkedéseket, és mit sem törődtek az ajánlott higiéniai szabályokkal. Ungureanu szerint az élet védelme egy modern államban fölötte áll mindenféle hagyománynak és dogmának, éppen ezért feljelentést fog tenni a kolozsvári és aranyosgyéresi egyházi méltóságok ellen, akik vasárnap így áldoztattak a szertartás alatt.



dr. Mihai Moisescu-Goia, a Kolozs Megyei Egészségügyi Igazgatóság (DSP) igazgatója levélben szólította fel ezután Andrei Andreicu kolozsvári metropolitát, hogy vegye figyelembe Emanuel Ungureanu javaslatait, és a koronavírus-járványra való tekintettel szüntesse be a hagyományos áldoztatás szertartását, írja a monitorulcj.ro.



Korábban Cristina Mihaela Schipor a Konstanca megyei DSP ügyvezető elnöke is azt javasolta a tomisi érseknek, hogy ő is hagyjon fel a hagyományos áldoztatással és inkább egyszer használatos kanalakat használjanak az áldoztatáskor. A tomisi érsek is több száz embert áldoztatott meg egy kanálból, pedig akkor már több fertőzött is volt az országban és Konstancán is.



A Kolozs Megyei Egészségügyi Igazgatóság felszólítása talán már kissé elkésettnek is tekinthető, ugyanis Romániában a teljes kijárási tilalom bejelentésével gyakorlatilag az is lehetetlenné vált, hogy az emberek templomba menjenek, nemhogy bármilyen módon áldozzanak.



Bogdan Ivanov, a kolozsvári érsekség szóvivője egyébként korábban azt nyilatkozta, hogy az ortodox egyház a koronavírus-járványra való tekintettel már korábban lehetővé tette a híveknek, hogy hazulról hozott kanalat használjanak áldoztatáskor, de ezzel a lehetőséggel senki sem élt, ők pedig nem tagadhatják meg az áldoztatást, különösen a nagyböjt idején.



Az érem másik oldalán egyébként ott vannak a nacionalista szervezetek, akik szintén nyílt levélben kérik a hatóságoktól nem csak azt, hogy engedélyezzék az egy kanálból történő áldoztatást, hanem azt is, hogy oldják fel a kijárási tilalmat, és engedélyezzék a nagyböjt alatt a híveknek, hogy részt vegyenek az egyházi szertartásokon.







A nyílt levélben - amelyet többek között a Nemzet Útja és az Ortodox Testvériség nevű nacionalista szervezetek fogalmaztak meg - arra kérik a hatóságokat - a vallásszabadság és szabad vallásgyakorlás jogára hivatkozva - hogy a hívek számára tegyék lehetővé a nagyböjti időszak alatt a templomi szertartásokon való részvételt, hogy azok felkészülhessenek lélekben a feltámadásra. (hírszerk.)



