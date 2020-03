Bűnvádi eljárás indult egy gyümölcsöt és a saját fényképét osztogató bukaresti polgármester ellen

A bukaresti ügyészség hivatalból bűnvádi eljárást indított a fővárosi 5. szektor PSD-s polgármestere ellen a járványügyi intézkedések megszegésének gyanújával. A hivatal ugyanis úgy osztogatott a kerületben "segélycsomagokat", hogy az ezt kihordó önkénteseknek nem biztosított védőfelszerelést a fertőzés ellen.



Az esetre a sajtó hívta fel a figyelmet, jelezve, hogy Daniel Florea veszélyezteti a polgármesteri hivatal önkénteseinek egészségét, amikor nem biztosít nekik védőfelszerelést. A munkatársak egyébként nemcsak a csomagokat vitték, hanem ehhez adtak egy fényképet a polgármesterről is, aki egy orvossal pózolt, így gyakorlatilag kampánycélú ajándékosztásnak is tekinthető az akció. Nyilvánosságra jutott egy jegyzet is, amiben a polgármester "önkéntességet kér" a dolgozóktól, hogy azok gyümölcsöt és higiéniai eszközöket osztogassanak a kerületben.



A hab a tortán pedig az volt, amikor több olvasó jelezte a sajtónak, hogy ők ugyan nem tartoznak a különösen veszélyeztetett csoportokba, mégis kaptak a hivatal "segélyéből".



A polgármester önkéntességre való felhívás azután történt, hogy a hatóságok kértek mindenkit, kerüljék el a fölösleges kontaktusokat. A polgármester egyébként azt mondja, a munkatársai rendelkeznek minden szükséges védőfelszereléssel: maszkokkal, kesztyűkkel és fertőtlenítővel is. (g4media)

