Hargita megyében továbbra sincs egyetlen igazoltan fertőzött személy sem

Egyelőre egyetlen igazoltan fertőzött személy sincs Hargita megyében, számolt be erről sajtóközleményében a Hargita Megyei Tanács.



A megyében jelenleg 25 személy van intézményes karanténban, a karanténközpontokban pedig jelenleg 350 ágy áll a fertőzöttek rendelkezésére. A megyében 2.025 személy van otthoni elkülönítés alatt, az elmúlt 24 órában pedig 22 Hargita megyei személy hagyhatta el azt.



A prefektusi hivatal közleménye szerint 15 Hargita megyei személyt büntettek meg összesen 21 ezer lejre az elmúlt egy napban, amiért nem tartották be az otthoni elkülönítésre vonatkozó szabályokat.



A hatóságok mindenkit nyomatékosan felszólítanak arra, hogy tartsák be a szigorításokat és a meghozott intézkedéseket. Mindenki maradjon otthon, továbbá felhívják azon személyek figyelmét, akik intézményes karanténban vagy otthoni elkülönítésben vannak, hogy amennyiben megszegik a szabályokat, abban az esetben jelentős pénzbírságra számíthatnak, sőt a börtönbüntetést is kockáztatják.



Borboly Csaba, a Hargita Megyei tanács elnöke egyébként Facebookon közzétett videóüzenetben is ismertette a Hargita megyei helyzetet:



(hírszerk.)



