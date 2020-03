Spontán kórházi tiltakozás Iaşi-ban egy beutalt koronavírusos terhes nő miatt

Spontán tiltakozásba kezdtek a iaşi-i Elena Doamna szülészeti-nőgyógyászati klinika dolgozói, amikor kiderült, hogy egy koronavírussal fertőzött várandós asszonyt utaltak be az intézménybe.



Az Elena Doamna kórház alkalmazottai is és maga a menedzser is azon az állásponton vannak, hogy a koronavírussal fertőzött kismamát a város másik szülészetére, a Cuza Vodă szülészeti-nőgyógyászati kórházba kellett volna beutalni, ugyanis éppen az látja el az ügyeletet.



Gabriel Martinescu, az Elena Doamna kórház menedzsere azt nyilatkozta a sajtónak, hogy egy Neamţ megyei nő a dolgozók tiltakozását kiváltó páciens, aki a terhesség 33. hetében van, és a járványkórházban ápolták.



"Iaşi-ban két szülészetünk van, az Elena Doamna és a Cuza Vodă. Ez a két szülészet látja el felváltva az egész régiót. Ez az ügyelet most a Cuza Vodă kórházé kellett volna hogy legyen. Az elégedetlenséget a tisztázatlan helyzet váltotta ki. Miért mi kaptuk ezt az esetet, és nem a Cuza Vodă?" - tette fel a kérdést a menedzser.



Gabriel Martinescu hozzátette: semmiféle hivatalos értesítést nem kapott a megyei közegészségügyi igazgatóságtól arra vonatkozóan, hogy az általa vezetett kórház COVID-19-cel diagnosztizált betegeket fogadna.



Nyomatékosította: egyetért a személyzet elégedetlenségével, ugyanis a koronavírusos pácienst az ügyeletes kórházba, vagyis a Cuza Vodă szülészetre kellett volna beutalni.



A menedzser szerint az Elena Doamna szülészetnek nincs elegendő védőfelszerelése arra az esetre, ha több, koronavírussal fertőzött várandós nő kerülne hozzájuk.



A koronavírusos pácienst megvizsgáló nőgyógyász, Doina Iancu arról tájékoztatott, hogy a szóban forgó beteg 26 éves, Neamţ megyei, és a iaşi-i járványkórházból utalták át néhány napja a nőgyógyászatra. A páciensnek nincsenek COVID-19-re jellemző tünetei, azért kellett a szakkórházba átszállítani, mert fájdalmakra panaszkodott.



Az ügy előzménye, hogy tíz nappal korábban az Elena Doamna kórház egy másik orvosa, Diana Popovici a közösségi hálón arról számolt be, hogy sürgősségi úton császármetszést kellett végrehajtania egy lakhelyi karanténból beutalt nőn, akiről feltételezhető, hogy koronavírussal fertőzött. Ez az orvosnő azt írta bejegyzésében, hogy a császármetszés elvégzésekor nem állt rendelkezésére olyan védőfelszerelés, amelyet a koronavírussal fertőzött betegekkel való érintkezéskor kell használni. (agerpres)

