Ne engedjünk be idegeneket - csalókra figyelmeztet a sepsiszentgyörgyi önkormányzat

Csalók járkálhatnak ajtóról ajtóra Sepsiszentgyörgyön, kihasználva az emberek járvány miatti riadalmát. "Sepsiszentgyörgy Önkormányzata felhívja a lakók figyelmét, hogy ebben a rendkívüli helyzetben legyenek nagyon óvatosak és ne engedjenek be ismeretlen embereket a lakásukba. Amennyiben valaki bekopog a lakókhoz, ellenőrizzék az igazolványokat, bizonyító okiratokat és kérjenek minél több információt, még azoktól is, akik azt állítják, hogy gáz, villany vagy egyéb szolgáltató cégek képviselői. Nem léteznek otthoni lázmérést végző vállalkozások, és nem létezik a koronavírus elleni gyógyszerek ajtóról ajtóra való árusítása sem. Kérjünk mindenkit, hogy osszák meg ezeket a fontos információkat, főként az idős személyekkel" - áll az önkormányzat közleményében.



Magukat egészségügyi asszisztensnek kiadó személyek házaltak Sepsiszentgyörgyön, "koronavírusteszteket" végezve - számolt be korábban a realitateadecovasna.net. (hírszerk)

