Marosvásárhelyen is végeznek már koronavírus-tesztet, hamarosan újabb berendezést helyeznek üzembe

Elkezdődtek a koronavírus (SARS-CoV-2) kimutatását célzó laboratóriumi vizsgálatok a marosvásárhelyi orvosi egyetem kutatóközpontjában - közölte az AGERPRES hírügynökséggel Leonard Azamfirei rektor.



A rektor elmondta, a Maros megye területéről érkező biológiai minták tesztelésén jelenleg kilenc személy dolgozik, de számuk szükség esetén nőni fog. Nemsokára egy második tesztelő berendezést is üzembe helyeznek, ezt a Maros megyei klinika szerezte be, de szintén az egyetem kutatóközpontjában fog működni, hogy a képzett munkaerő egy helyen legyen - magyarázta Leonard Azamfirei.



Az egyetemnek már korábban birtokában volt a valósidejű PCR készülék, de jóváhagyásra és reakcióelegyre volt szüksége ahhoz, hogy a COVID-19-et okozó SAR-CoV-2 vírus tesztelésére lehessen használni.



A Maros megyei kórház egy második, a koronavírus-teszt elvégzésére alkalmas eszközt is beszerzett, amelyhez a szükséges több mint 350 ezer lejt cégek és magánszemélyek ajánlották fel a kórháznak.



A két berendezés segítségével Marosvásárhelyen több mint ezer tesztet fognak tudni elvégezni naponta. (agerpres)



Kiemelt kép: Gerd Altmann képe a Pixabay -en.

