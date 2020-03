2-3 hét, és napi ezer új eset lesz Romániában?

Alexandru Rafila, a Román Mikrobiológiai Társaság elnöke szerdán úgy nyilatkozott az AGERPRES hírügynökségnek, hogy legkésőbb két-három héten belül Romániában naponta ezer vagy annál is több új koronavírusos esetet fognak regisztrálni.



"Ha néhány nap leforgása alatt nagy a fertőzéses esetek száma, és sok a komplikált eset, nehezebb a gyógykezelés, és a páciensek élete forog veszélyben. Most naponta több száz az újonnan diagnosztizáltak száma. Tegnap kétszázon felül volt, ma megközelítette a 150-et vagy a 140-et. Minél több esetet tudunk diagnosztizálni a tünetes személyek vagy az egészségügyi személyzet körében vagy akár más kategóriákban, annál nagyobb lesz a pozitív tesztek száma. Nem tudom, hogy az újonnan jegyzett esetek számának van-e nagyobb relevanciája, vagy inkább az idős vagy krónikus személyek számának a diagnosztizáltak sorában, mert ők jelentik a legnagyobb kockázatot, és nagy valószínűséggel az intenzív terápiás osztályokra fognak kerülni. (...) Valószínű, hogy két-három héten belül, vagy talán már hamarabb is eljutunk a napi ezer új esethez" - mondta Rafila.



A szakember úgy látja, hogy a világjárvány körülbelül két éven át fog tartani, addig, amíg meg nem jelenik az oltóanyag. Ugyanakkor az új koronavírus kezelésére már idén nyárig meg fog jelenni egy gyógyszer, így a súlyos esetek és a halálos kimenetelű megfertőződések száma csökkenni fog - vélekedik a mikrobiológus.



Rafila szerint a társadalmi távolságtartást előíró rendelkezések mindaddig érvényben maradnak, amíg nem csökken az igazolt fertőzöttek és a súlyos esetek napi száma. Egyelőre ez a szám növekvőben van, és fontos, hogy lehetőség legyen a súlyos esetek intenzív terápiás kezelésére. "Ne feledjük, hogy egy intenzív terápián kezelt beteg körülbelül három hetet tölt azon az osztályon" - mondta Rafila. (agerpres)



Kiemelt kép: Prawny képe a Pixabay -en.

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!