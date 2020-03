70 egészségügyi dolgozó került otthoni elkülönítésbe egy bukaresti pszichiátrián, mert koronavírusos volt az egyik páciens

A bukaresti Dr. Alexandru Obregia pszichiátriai kórház 70 egészségügyi dolgozója került otthoni elkülönítésbe, miután az egyik páciensüknél kimutatták az új koronavírus-fertőzést szerdán.



A pácienst március 19-én utalták be a kórházba. Miután belázasodott, az orvosok úgy döntöttek, hogy elvégzik rajta a koronavírus tesztet. A Digi24.ro portál megjegyzi, hogy eléggé későre, 5 napra rá kapták csak meg a teszt eredményeit, egészen addig az orvosok és az ápolók nem tudtak semmi biztosat a fertőzésről, szabadon dolgoztak a kórházban és hazamentek a családjukhoz is.



A fertőzött beteget szerdán a bukaresti Matei Balş Járványtani Intézetbe szállították, ahol orvosi megfigyelés alá helyezték, viszont az elmúlt napokban a beteg legkevesebb 15 másik beteggel is érintkezett a pszichiátrián.



Az egészségügyi minisztérium közleménye szerint szerda délutánig már 103 egészségügyi dolgozó fertőződött meg koronavírussal országszerte. Jelenleg félő, hogy az Obregia pszichiátriai kórház orvosok nélkül marad. (digi24.ro/hírszerk.)

