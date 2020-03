Rendelet: a karanténban levők közül csak azokat tesztelik, akiknél jelentkeznek a tünetek

Az intézményesített karanténban levő személyek közül csak azokon végzik el a koronavírustesztet, akiknél jelentkeznek a betegségre jellemző tünetek.



Egy, a Hivatalos Közlönyben már megjelent miniszteri rendelet értelmében az intézményesített karanténban levő személyek közül csak azokat tesztelik a koronavírusra, akiknél jelentkeznek a tünetek. Ezeket a személyeket az eredmények kézbesítéséig elkülönítik, és amennyiben pozitív lesz a teszt, kórházba utalják.



Az intézményesített karantént 14 nap után lehet elhagyni, amennyiben az illető tünetmentes.



A karanténidőszak lejártáról a megyei közegészségügyi igazgatóságnak (DSP) kell tájékoztatnia a karanténközpont vezetőjét, és ugyancsak a DSP feladata a járványtani engedély kibocsátása, amellyel a karantént elhagyók visszatérhetnek a közösségbe. A dokumentum online is kiállítható és elküldhető elektronikus formában.



A rendelet arra is kitér, hogy 14 napra lakhelyi elkülönítésbe kell vonulniuk mindazoknak, akik a COVID-19 érintette térségekben jártak az elmúlt 14 napban; akik kapcsolatba léptek olyan személyekkel, akiknél jelentkeztek a tünetek és korábban olyan térségekben jártak, ahol széles körben terjed a koronavírus; akik kapcsolatba léptek COVID-19-cel diagnosztizált személlyel vagy olyan személy családtagjaival, aki besorolható a fenti kategóriák valamelyikébe.



Ha az otthoni elkülönítés ideje alatt a betegség tüneteit észlelik magukon, értesíteniük kell erről családorvosukat vagy hívják a 112-es számot. Amennyiben a 14 nap lejárta után is tünetmentesek, visszatérhetnek a közösségbe, és ez esetben nincs szükség igazoló dokumentumokra (járványtani engedélyre).



Ha egy fertőzésgyanús személy tesztje negatívnak bizonyul, azok is visszatérhetnek a közösségbe, akik a vele való közvetlen kapcsolat okán vonultak lakhelyi elkülönítésbe - mutat még rá a rendelet. (agerpres)



Nyitókép: Agerpres

