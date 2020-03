Felfüggesztették a fizetéses parkolást Sepsiszentgyörgyön

Március 25-én a Helyi Készenléti Bizottság a sepsiszentgyörgyi fizetéses parkolás felfüggesztéséről döntött.



A koronavírus járvány miatt kialakult rendkívüli helyzetben az önkormányzat 50 000 kinyomtatott saját felelősségű nyilatkozatot tesz elérhetővé a lépcsőházakban és üzletekben, színészek érdeklődnek a házi elkülönítésben lévő személyek hogylétéről, de a virtuális tanácsülések bevezetéséről is döntenek majd.



Március 25-én, szerdán virtuális térben ülésezett a Helyi Készenléti Bizottság. A bizottság döntése alapján amíg a rendkívüli helyzet tart, Sepsiszentgyörgyön felfüggesztik a fizetéses parkolást, ezt a parkolóautomatákra kihelyzett informatív táblák is fogják jelezni.

Sepsiszentgyörgy Önkormányzata 50 000 saját felelősségű nyilatkozatot nyomtat, melyeket üzletekben, lépcsőházakban tesz elérhetővé azok számára, akiknek nincs lehetősége kinyomtatni.



A szabályozások értelmében napközben is csak az hagyhatja el otthonát, aki rendelkezik kitöltött saját felelősségű nyilatkozattal.



Az önkormányzat kezdeményezésére minden házi elkülönítésben tartózkodó személyt a Polgármesteri Kabinet munkatársai, és önkéntes alapon, a Tamási Áron Színház és az Andrei Mureșanu Színház színészei hívnak fel telefonon és érdeklődnek a hogylétükről, hasznos információkkal látják el őket, segítséget ajánlanak fel, az akció már zajlik.



Március 26-án összeül a Helyi Tanács, amely egy napirendi pontról dönt majd, mégpedig arról, hogy amíg a rendkívüli helyzet tart virtuálisan is ülésezhessen.



Mivel egy időben 8 személynél több nem tartózkodhat egy térben, az ülésteremben négy állandó személy, a polgármester, a jegyző, az ülésvezető és egy önkormányzati személy foglal helyet, a tanácsosok pedig negyedóránként, négyesével csatlakoznak és szavaznak a tervezetről.

(közlemény)



Nyitókép: covasnamedia.ro

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!