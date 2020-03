Újranyitnak határátkelőket Magyarország és Románia között

Ismét megnyílik a ingázás lehetősége a román-magyar határnál élők számára – jelentette be Szíjjártó Péter. A magyar külügyminiszter szerint a Székelyhíd–Létavértes, az Érmihályfalva-Nyírábrány és a Nagyszalonta–Méhkerék átkelőknél lehet ismét közlekedni.



Mint mondta: a gazdaság működőképességének megvédése a céljuk ezzel az intézkedéssel, mivel sokan járnak át az országhatáron, munkába menet.



Azok a személyek élhetnek a lehetőséggel, akik a határ egyik oldalán 30 kilométeres körzetben élnek, és a határ másik oldalán, 30 kilométeres körzetben dolgoznak. A nagyszalontai vám illetékese szerint vélhetően azokat is átengedik, akiknek – dokumentumokkal igazolt – üzleti vagy hivatalos elintéznivalói vannak az említett 30+30 kilométeres körzetben.



Fontos tudnivaló, hogy a most újranyitott határátkelőket csak az ingázók és a magyarországi egészségügyi ellátásra szorulók használhatják!



Az átlépéshez, a személyi kártyán (személyigazolványon) kívül, a következő iratokra van kötelezően szükség:



-állandó kijárási igazolás, amelyet a munkáltató bocsájt ki. (adeverință permanentă)

-orvosi előjegyzés (programare de la medic)



Fotó: Szijjártó Péter Facebook-oldala



