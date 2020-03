Leegyszerűsítették a lakhely elhagyásához szükséges nyomtatványt, de a régit is lehet használni

A hatóságok leegyszerűsítették azt a formanyomtatványt, amelyet az állampolgároknak maguknál kell tartaniuk, amennyiben elhagyják a lakhelyüket. Az új formanyomtatványt számítógépen is szerkeszthetővé tették (de a régit is lehet továbbra is használni - szerk. megj) .



Ugyanakkor azt is közölték, hogy a hatóságok a kinyomtatott és aláírt dokumentum fényképét is elfogadják a kijárási tilalom ideje alatt. Fontos, hogy a dokumentumot minden esetben alá kell írni, ha valakinek nincs lehetősége arra, hogy kinyomtassa, akkor a formanyomtatvány modellje alapján kézzel is megírhatja azt. Az aláírt dokumentum fényképét is elfogadják a hatóságok, ha azt tabletten vagy telefonon mutatjuk be nekik.



A Stratégiai Kommunikációs Csoport közölte, hogy azért zárkóznak el az adatok elektronikus kitöltését lehetővé tevő platformok használatától, mert fenn áll a veszélye annak, hogy az állampolgárok személyes adatai az adathalászok kezébe kerül.



A munkáltató által aláírt igazolást és a saját felelősségre kiállított és aláírt nyilatkozatot a személyigazolvánnyal együtt kell bemutatni, ezeket a hatóságoknak jogában áll lefényképezni.



A kijárási tilalom megtiltja a közlekedést az állampolgároknak, kivéve ha az a munkahelyre, különböző, a munkához szüksége tárgyak vagy élelmiszer beszerzése érdekében, orvosi segítségre szorulás okán vagy egy beteg/idős gondozása céljából történik.



Szabad tovább a lakás közelében mozgást végezni, kivéve, ha ehhez bármilyen sporteszközt használ az illető. Kutyát is szabad sétáltatni, vagy a háziállatok szükségleteit ellátni.



Szabad továbbá humanitárius okokból útra kelni, vagy ha valaki mezőgazdasági tevékenységet végez, mezőgazdasági termékeket értékesít. (hírszerk.)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!