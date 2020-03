Két Kolozs megyei város döntött úgy, hogy a városnapokra szánt pénzt a helyi kórházaknak ajánlják fel

Kolozs megyében két város önkormányzata is úgy döntött, hogy a városnapok megszervezésére fordítandó összegeket átcsoportosítják és a helyi kórházaknak ajánlják fel, hogy a COVID-19 járvány ideje alatt minél hatékonyabban működhessenek az egészségügy intézmények.



Bánffyhunyadon 200 ezer lejt különítettek el a helyi költségvetésben, amelyet a városnapok megszervezésére fordítottak volna. „Holnap, március 27-én döntünk arról, hogy az említett összeget odaadjuk e a kórháznak vagy sem. Nyilván számunkra is az a legfontosabb, hogy a jelenlegi helyzetben a városi kórház helyt tudjon állni, és a betegek ellátását a lehető legjobban meg tudja oldani” – nyilatkozta Buzás-Fekete Mária, Bánffyhunyad RMDSZ-es alpolgármester.



A dési önkormányzat két eseménytől, a Dési Város Napoktól és a TorocFesttől vonta vissza a támogatást, hogy a helyi városi kórházat segítsék a jelen állapotban.



A városi egészségügyi intézmény 300 ezer lejjel egészíti ki a költségvetést. „Kedden rendkívüli tanácsülésen döntöttünk, arról, hogy a két eseményre szánt összeget a városi kórháznak átirányozzuk. Számunkra is most az a prioritás, hogy a koronavírus-járvány terjedését megfékezzük, viszont arra is figyelnünk kell, hogy az egészségügyi intézményeink megfelelően fel legyenek szerelve az esetleges kezelésekre is” – mondta el Kovrig Annamária, az RMDSZ dési szervezetének elnöke, helyi tanácsos. (mti)



A nyitókép csak illusztráció. Fotó: monitorulcj.ro

