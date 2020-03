Koronavírus-teszteket végeznek csütörtöktől a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházban

A Hargita Megye Tanácsa által működtetett Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházban március 26-án elkezdődött a munka a molekuláris biológiai laboratóriumban és elvégezték az első koronavírus-teszteket.



A vizsgálathoz szükséges gépet bérli a kórház, a vizsgálatokat végzők pedig a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem munkatársai. A teszteket a kórház vásárolta meg.





Kezdetben napi negyven tesztet lehet ebben a laborban elvégezni és az első vizsgálatokat azok számára készítették, akiket koronavírus-fertőzés gyanújával utaltak be a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház fertőző betegségeket kezelő osztályára. Az eredményeket a kórház ellenőriztetni fogja más laborban is.„Ahogy sok minden más a kórházban, úgy ez a labor is összefogás eredménye, a kórház, a megyei tanács, a Sapientia ésprofesszor közös munkájának gyümölcse. A tesztek elvégzésének lehetősége segít a koronavírus-járvánnyal való megküzdésben” – mutatott rá, a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház menedzsere.„A kitartó, kemény munka meghozta az eredményét: ma sikerült elvégezni az első koronavírusteszteket a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházban együttműködve a Sapientia egyetemmel és egy kutató csoporttal. Gratulálok a kórház munkaközösségének, hatalmas eredmény! Így nem kell 7-10 napot várni az eredményekre. Azért dolgozunk, hogy minél könnyebben átvészelhessük a járványt megyénkben” – nyilatkozta a tesztek kapcsán, Hargita Megye Tanácsának elnöke.A tesztelési procedúra jelenleg érvényesítés alatt áll, ha ez a folyamat megfelelőképpen zárul, akkor beindulhat a tesztelés azok számára, akiknél felmerül a koronavírus-fertőzés gyanúja és akiket ezért utalnak be a csíkszeredai kórházba. (