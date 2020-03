Kétmillió maszkot vásárol az állam egy élelmiszert és italt forgalmazó cégtől, jó drágán méghozzá

Kedden terjedt el a közösségi médiában a hír, hogy az Orban-kormány szerződést írt alá két millió egészségügyi maszk megvásárlására, egy olyan céggel, amely mindössze egy éve létezik, és a Giurgu megyei Uzunu faluban van bejegyezve.



A kormány ráadásul piaci áron felül, 56 millió lejért vásárolja ezeket a maszkokat a Romwine&Cofee nevű vállalattól, amely élelmiszer- és italáru forgalmazásával foglalkozik.



A Recorder.ro hát kiment a helyszínre, a Călugăreni községhez tartozó Uzunuba, hogy megkeressék a vállalat helyszínét, és ha lehet, szóba álljanak a tulajdonossal is. Marin Voinea polgármesternek fogalma sem volt róla, hogy a falu egyik lakója, Maria Cristian vállalattal rendelkezik, a nő szakácsként dolgozott ezidáig a helyi fogadóban. A polgármesteri hivatalba nem fizetett be cégadókat.







Emellett a falusiak és a szomszédok is meglehetősen meg voltak lepve, hogy Cristiannak ekkora üzletet sikerült összehoznia, ők sem ismerték a nőnek a vállalkozói oldalát, néhányan egyenesen nevetéssel fogadják a hírt.



A riporter ezután megpróbálta felhívni a vállalkozót, miután nem találta otthon. Amikor beleszólt a telefonba, akkor először beismerte, hogy ő az, de amint megtudta, hogy újságíró keresi, gyorsan letagadta. A riportert később felhívta egy másik nő, mondván, ő Maria Cristian munkatársa, és szépen elmagyarázta, hogy "minden vállalatnak joga van üzletet kötni, és nincs semmi szégyellnivaló abban, ha az ember szakács".



Végül egy szerda esti tévéműsorban az is kiderült, hogy minden mögött nem a szakács, hanem Cătălin Hideg vállalkozó áll, és tulajdonképpen az általa birtokolt Sanimed az anyavállalat. Hideg kifejtette, hogy mivel idén év elején nem tudták az államnak befizetni az adót, és emiatt nincs kereskedelmi engedélyük, ezért használták fel a kis céget.



Cătălin Hidegről többször megírta a román sajtó különböző ügyek mentén, hogy egy kétes üzletember, aki szabadkőműves, a SRI akadémiájáról került és titkosszolgálati körökkel vannak jó kapcsolatai. Tavaly a Libertatea cikkezett arról, hogy hogyan ad el Hideg dupla áron kórházi robotokat az államnak.



Hideg cége az maszkok egy részét 26, másik részét 38 lejes darabáron adja el az államnak. A Recordernek beszerzési cégek alkalmazottai azt mondták, hogy akár nyolc lejes darabáron is lehetne találni ilyen maszkokat, a Recorder pedig talált is olyan kórházat, amelyiknek sikerült Hideg árai alatt, 16 lejért megvásárolnia. (recorder.ro/hírszerk.)



Nyitókép: a kis falusi cég székhelye, fotó: Recorder

