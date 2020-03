Nagy valószínűséggel elhalasztják a helyhatósági választásokat és meghosszabbítják a polgármesterek mandátumát

Legalábbis ezt javasolja az Állandó Választási Hatóság (AEP) a koronavírus-járvány miatt. A hotnews szerint Constantin Mitulețu-Buică, az AEP vezetője csütörtökön levélben hívta fel Klaus Johannis államelnök, Ludovic Orban miniszetrelnök, illetve a képviselőház és a szentáus vezetőinek figyelmét arra, hogy „kvázi lehetetlen” a helyhatósági választások megtartása a tervezett időpontban, azaz június 28-án. Sőt, az év végére tervezett parlamenti választások időben történő megtartása is kérdéses.



Mitulețu-Buică szerint ahhoz, hogy június 28-án meg lehessen szervezni a választásokat, már április 13-án érvénybe kellene lépjenek az ehhez szükséges kormányrendeletek, ami a jelenlegi bizonytalan helyzetben igen rizikós lenne. Mint írja, számos más országban – például Ausztriában, Nagy-Britanniában, Kanadában és Csehországban - is amellett döntöttek, hogy halasztják az idénre tervezett választásokat.



Egy ilyen tömeges megmozdulás ugyanis jelentősen növelné a koronavírus terjedésének esélyeit. Ahol pedig mégis megtartják, komoly óvintézkedéseket alkalmaznak annak érdekében, hogy minél kevesebbett értinkezzenek egymással az emberek a voksolás, illetve a választások előkészítése során.



Az AEP vezetője egy törvény-tervezetet is küldött a levelével egyszerre, ami a polgármesterek, illetve más helyhatósági vezetők mandátumának meghosszabbításáról szól, mivel erre szükség van ahhoz, hogy a négy évre szóló megbízatásukon túl is elláthassák feladataikat. Ebben az szerepel, hogy a helyi választottak mandátumát meghosszabbítanák a szükségállapot idejére, majd az ennek lejártát követő maximum 6 hónap alatt szerveznék meg a választásokat.



Mitulețu-Buică szerint a törvényekhez mindenképp hozzá kell nyúlni, ha lesz halasztás, ha nem, mivel ha mégis megtartanák június 28-án a választásokat, törvényilg kellene szabályozni azokat az óvintézkedéseket, melyeket a járványhelyzet megkövetel. (hotnews.ro, hírszerk.)



Nyitókép: Arnaud Jaegers/unsplash.com

