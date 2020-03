Egészségügyi miniszter: helyi szinten változtatni kell az eljárásokon

Változtatni kell helyi szinten a koronavírus-járvány kezelésével kapcsolatos eljárásokon, és ezeket be is kell tartaniuk az egészségügyi alkalmazottaknak, a megyei egészségügyi igazgatóságoknak, a kórházigazgatóknak és a helyi hatóságoknak - jelentette ki Nelu Tătaru egészségügyi miniszter pénteki sajtónyilatkozatában.



A Ludovic Orban miniszterelnökkel folytatott egyeztetést követően a tárcavezető rámutatott, ellátják az egészségügyi intézményeket a szükséges egészségügyi eszközökkel, védőfelszerelésekkel és megfelelő számú teszttel.



„Hangsúlyozom, hogy az egészségügyi személyzet prioritást fog élvezni teszteléskor. Vigyáznunk kell rájuk, mert még nehezebb hetek elébe nézünk. Lesznek súlyos, kritikus esetek, de megerősödve jutunk majd túl ezen az időszakon” - fogalmazott.



Rámutatott, a járványtani vizsgálatokat helyesen kell végezni, és ezeknek teljes körűeknek kell lenniük, a kórházmenedzsereknek pedig oda kell figyelniük arra, hogy a szükséges egészségügyi eszközök a megfelelő helyre kerüljenek.



„Hiába van elegendő felszerelés és kellék, ha nem ott vannak, ahol lenniük kellene. Az első vonalban a sürgősségi osztályok, az intenzív osztályok és a fertőző betegeket kezelő osztályok vannak, és majd azután következik a többi osztály” - nyomatékosította.



Hozzátette, a jelenleg érvényben levő protokoll szerint azokat a személyeket, akik légúti panaszokkal kerülnek kórházba és negatív az influenzatesztjük, koronavírusra is letesztelik. A jövőben előfordulhat, hogy az enyhe vagy közepes erősségű tünetekkel rendelkezőket otthon fogják kezelni, orvosi megfigyelés alatt, önkéntesek bevonásával is, sőt: az enyhe tünetekkel rendelkező orvosok akár folytathatják is a munkát a kórházakban - tette hozzá.(agerpres)



Nyitókép: Antena3

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!