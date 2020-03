Négyszer nagyobb járványügyi büntetésekről és az engedélyek meghosszabbításáról döntöttek

Megszigorította mai ülésén a kormány azokat a büntetéseket, melyeket abban az esetben szabnak ki, ha valaki nem tartja be a koronavírus terjedésének megfékezésére hozott szabályokat. Eszerint fizikai személyek az eddigi maximum 5 ezer lej helyett 2-től 20 ezer lejig terjedő bírsággal sújthatóak. Jogi személyek esetén szintén nőtt a kiróható pénzbüntetés – a vállalatok 10 és 70 ezer lej közötti összeget fizethetnek, ha kihágáson érik őket.



Engedményeket is tettek ugyanakkor annak érdekében, hogy az embereknek ne kelljen annyit járkálniuk. Meghosszabítódik minden hivatalos dokumentum érvényességi ideje, melyet állami intézmények vagy önkormányzatok bocsátottak ki. Ezek a szükségállapot lejárta után még 90 napig érvényben lesznek.



Péntekig egyébként a 3.611 személyt bírságoltak meg a vírus terjedésének megfékezésére hozott rendelkezések be nem tartásáért. A rendőrség összesen 17.256.424 lej értékben rótt ki bírságot a szabálysértőkre. (g4media.ro, hírszerk.)



