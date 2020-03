Átadták az első 15, hazai tervezésű és gyártású biológiai szigetelősátrat

Átadták pénteken az első 15, Romániában tervezett és gyártott biológiai szigetelősátrat.



A szigetelősátrakat a védelmi minisztérium fegyverzeti osztálya és egészségügyi igazgatósága vette át. Az átadásnál jelen volt Ludovic Orban kormányfő, Nicolae Ciucă védelmi miniszter és Virgil-Daniel Popescu gazdasági, energiaügyi és üzleti környezetért felelős miniszter.



A védelmi miniszter tájékoztatása szerint a biológiai szigetelősátrakat egy katonai kutatási projekt eredményeképpen tervezték meg. A BIOEVAC projektet a biológiai fertőzésnek kitett személyzet evakuálására fejlesztették ki vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris fenyegetések elhárítására szakosodott katonai-tudományos kutatók.



A védelmi minisztérium első körben 100 darab biológiai szigetelősátrat rendelt, ezeket a szaktárca egészségügyi igazgatósága fogja szétosztani az országban. A termelés az első, 100 darabos szállítmány elkészülte után is folytatódni fog.



Az átadás alkalmával egy másik termék prototípusát is bemutatták: ez a BIOSAFE, amely a biológiai ágensekkel fertőzött személyek elszigetelésére, szállítására szolgál a biztonságos orvosi kezelés érdekében, beleértve a COVID-19 betegséget okozó SARS-CoV-2 vírussal (koronavírus) megfertőződött betegeket is.



Mindkét projekt a védelmi minisztérium egészségügyi igazgatóságához tartozó orvosi-katonai kutatóközpont keretében valósult meg.(agerpres)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!