65 éves, Temes megyei férfi a 26. romániai koronavírusos halott

Pénteken meghalt egy koronavírussal fertőzött, 65 éves férfi. Ezzel 26-ra emelkedett azoknak az igazoltan COVID-19-ben szenvedő személyeknek a száma Romániában, akik nem élték túl a betegséget.



A Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS) tájékoztatása szerint a 65 éves, Temes megyei férfi szív-és érrendszeri betegségekben is szenvedett. Március 10-én a temesvári szívkórházba utalták be, 25-én intenzív terápiás osztályra került. 27-én bizonyosodott be a laboratóriumi eredmények alapján, hogy koronavírussal fertőzött. Ugyanaznap elhunyt - közölte a GCS.(agerpres)

