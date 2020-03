Elsőbbség meg nem adása miatt 30 napra felfüggesztették Tánczos Barna szenátor autóvezetői engedélyét

Nem adott elsőbbséget Tánczos Barna szenátor a rendőrség és a tűzoltóság járműveinek Csíkszeredában péntek este, ezért megbírságolták és 30 napra bevonták autóvezetői engedélyét - közölték igazságügyi források az Agerpres hírügynökséggel.



Ezek szerint egyik körforgalomban az RMDSZ szenátora nem adott elsőbbséget a szabályosan közlekedő, küldetésben levő belügyminisztériumi járműveknek.



A hírt megerősítette Gheorghe Filip, a Hargita megyei rendőrség szóvivője, aki azt is elmondta: a szabálytalankodó sofőrt 580 lejre bírságolták, és figyelmeztetést is kapott, mivel nem tudta bemutatni a jogosítványát.



A szenátornak ugyanakkor 30 napra az autóvezetői engedélyét is felfüggesztették a hatóságok.(agerpres)

