Újabb három áldozata van a koronavírus-járványnak Romániában

Három újabb áldozata van a koronavírus-járványnak Romániában, ezzel összesen 29-re emelkedett a halottak száma az országban - tájékoztat a kormány központi információs oldala, a stirioficiale.ro.



Az egyik áldozat egy 71 éves aradi nő, aki március 25-én szállították akut légzési elégtelenséggel a megyei sürgősségi kórház járványügyi részlegére, ahonnan március 27-én az intenzív terápiás részlegre helyeztek át. Még aznap meg is halt. A nőt cukorbetegséggel is kezelték.



A másik áldozat egy 74 éves Arad megyei nő, aki március 18-én szállítottak megyei kórház cukorbetegeket kezelő részlegére. Március 25-én vettek tőle mintát, hogy teszteljék COVID-19-re. A pozitív eredmények március 27-én érkeztek meg, de ezt a páciens már nem tudhatta meg. A nőt március 26-én szállították át a kórház intenzív terápiás részlegére, ahol még aznap meg is halt.



A harmadik újonnan regisztrált áldozat szintén egy Arad megyei 60 éves nő, akit március 25-én internáltak az aradi kórház járványügyi osztályára, ahonnan még aznap át is szállították intenzív terápiára. A március 25-én vett mintájának pozitív eredménye március 26-án érkezett meg. Még aznap meghalt. (hírszerk.)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!