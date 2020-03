Két repülőgéppel 365 román állampolgárt szállítottak haza Velencéből

Péntek este 365 ideiglenes tartózkodási engedéllyel rendelkező román állampolgár tért vissza egy magán légitársaság két charterjáratával Velencéből - közölte szombaton a külügyminisztérium.



A külügyi tárca a szállítási minisztériummal közös erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy az ideiglenes jelleggel Olaszországban tartózkodó, és a koronavírus-járvány miatt hozott korlátozó intézkedések nyomán ott rekedt román állampolgárokat hazahozza. Pénteken 365 olyan román állampolgárt telepítettek haza a félszigetről, akik idénymunkát végeztek, és munkaadójuk a járvány miatt ideiglenesen felfüggesztette tevékenységét, vagy más okokból lehetetlenült el további ott-tartózkodásuk.



A hatóságok ismételten felszólítják a román állampolgárokat, hogy csak életbevágóan fontos ügyben utazzanak külföldre, mert minden utazás nagyon sok kockázattal jár ebben az időszakban.



A külügyminisztérium felszólítja ugyanakkor a külföldön élő román állampolgárokat, hogy szigorúan tartsák be a befogadó állam által hozott intézkedéseket és javaslatokat, hangsúlyozva, hogy jelenleg nem ajánlott hazalátogatniuk, és az utazás is egyre több akadályba ütközik a tranzitállamok által meghozott korlátozások miatt. A hazautazással emellett veszélyeztetnék az itthon levő családjuk és szeretteik biztonságát is, mutat rá a tárca.(agerpres)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!