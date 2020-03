Tovább könnyítették a formanyomtatványok online kitöltését

Szombattól elérhető a Speciális Távközlési Szolgáltatás honlapján működő platform (formular.sts.ro), amely lehetővé teszi az állampolgárok számára, hogy telefonon, táblagépen vagy esetleg számítógépen is kitöltsék a kijárási tilalom idején használatos nyilatkozat és munkahelyi igazolást. A megfelelő mezők kitöltése után a dokumentum lementhető PDF formátumban - tájékoztat a Stratégiai Kommunikációs Csoport.



Ezt akár ki is lehet nyomtatni, de a tájékoztatás szerint a dokumentumot telefonon is meg lehet mutatni igazoltatáskor a személyi igazolvánnyal együtt a hatóságnak. Fontos azonban, hogy a nyilatkozat végén szerepelnie kell a formanyomtatvány kitöltőjének a kézzel írott aláírása, akár kinyomtatják azt, akár online mutatják be. Ha kinyomtatják, akkor egyszerű az eljárás, viszont egy PDF-dokumentumot kinyomtatás nélkül online is alá lehet írni.



Ha telefonon vagy táblagépen töltik ki a nyilatkozatot, akkor több alkalmazás áll a rendelkezésre, amivel el lehet helyezni egy aláírást a nyilatkozat végén. (Androidra például ez, míg iOS-re ez). Ha számítógépet használ, akkor itt van tájékoztatás az Adobe oldalán, ahol elmagyarázzák miként lehet aláírást elhelyezni egy lapon.



A Stratégiai Kommunikációs Csoport közlése szerint a formanyomtatvány meg is jegyzi a fontosabb adatokat, így ezeket nem kell egy új nyilatkozat kitöltésekor újra beírni. Figyelmeztetnek ugyanakkor, hogy ez az egyetlen hivatalos online platform, amelyet Romániában a saját felelősségre tett nyilatkozat, illetve munkahelyi igazolás kitöltésére használni lehet. Azt is írják, hogy STS nem tárolja a személyes adatokat. (hírszerk.)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!