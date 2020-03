Harmincnégyre emelkedett a koronavírus-járvány romániai áldozatainak a száma

Szombat este négy új halálesetet regisztráltak, így harmincnégyre emelkedett a COVID-19 járvány romániai áldozatainak a száma - tájékoztat a Stratégia Kommunikációs Csoport.



A 31. romániai halálos áldozata a járványnak egy 65 éves, Arad megyei férfi, akit március 22-én szállítottak a megyei kórházba, ahonnan március 25-én a temesvári Victor Babeș Járványkórházba került. A férfi, aki magas vérnyomással és elhízással is küzdött, március 28-án hunyt el.



A járvány 32. romániai áldozata egy 67 éves, Konstanca megyei férfi, akit március 25-én vitték be a Konstancai Járványkórházba, ahol március 28-án elhunyt. A férfinek magas vérnyomás és diabétesz alapbetegsége is volt.



A 33. áldozat egy 43 éves, Suceava megyei égési sérüléseket szenvedett beteg, akit a megyei kórházból a Bukaresti Plasztikai Sebészet és Helyreállító Kórházba szállítottak, ahol március 28-án halt meg.



A hivatalos statisztika szerint a 34. romániai áldozat egy 61 éves Hunyad megyei nő, aki ugyan már március 23-án elhunyt, de csak március 28-án igazolták, hogy fertőzött volt. A nőnek egyéb szív és érrendszeri betegségei is voltak. (hírszerk.)

