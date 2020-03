Egészségügyi miniszter: április végén tetőzhet a járvány Romániában

Április második felében tetőzhet a koronavírus-járvány Romániában az Egészségügyi Minisztérium számításai szerint - erről nyilatkozott Nelu Tătaru miniszter a Digi24 hírtelevíziónak. Az illetékesek úgy számolnak, hogy akkora az igazolt fertőzöttek száma elérheti 10 ezret is.



A miniszter tájékoztatása szerint ahogyan a fertőzéses esetek száma eléri a kétezret a járvány a 4. fázisába kerülünk, ami újabb korlátozásokat jelenthet, illetve a betegek kezelésének protokollja is megváltozik. Az enyhébb tüneteket mutató betegeket már az otthonukban fogják kezelni, és csak a súlyos vagy kritikus állapotban lévő páciensek kerülnek be a kórházba.



Ugyanakkor a tesztelés módszertana is megváltozik. Nem csak a karanténban lévőket vagy fertőzött személlyel kapcsolatba kerülőket tesztelik, hanem mindenkit, akinél a tünetek jelentkeznek. (digi24.ro)

